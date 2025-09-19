Ребёнок угрожает матери судом: какое он имеет право?

Редакция напоминает, что данный раздел предназначен исключительно для предоставления общей юридической информации и не занимается разрешением личных или семейных конфликтов. Мы не даем психологических или практических советов по улучшению внутрисемейных отношений.

Если вы столкнулись с трудностями в общении с несовершеннолетним ребенком, рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам: психологу, школьному педагогу или в органы опеки, где могут помочь разобраться в ситуации и предложить пути решения. В случае угроз и ложных обвинений со стороны подростка также возможно обратиться за разъяснением и защитой своих прав к адвокату.

Что касается юридической составляющей вашей ситуации, то можем дать информацию общего характера.

Опека как обязанность и право родителей

Статья 177 Гражданского закона (далее – закон) устанавливает, что до наступления 18 лет ребенок находится под попечительством (далее – опека) своих родителей. Это значит, что родители обязаны заботиться о ребенке, принимать решения от его имени, представлять его интересы - как личные, так и связанные с его имуществом.

Забота включает в себя обеспечение питанием, одеждой, жильем и медицинской помощью, а также обучение, воспитание и развитие ребенка с учетом его способностей и интересов, подготовку к будущей самостоятельной жизни. Родители имеют право определять, где будет жить ребенок — как в смысле города или страны, так и конкретного жилья. Также они обязаны следить за безопасностью ребенка и защищать его от возможных угроз.

Обязанности ребёнка в семье

В свою очередь статья 183 закона устанавливает, что, пока родители обеспечивают содержание ребенка, он обязан выполнять в доме родителей работы без права требовать за это какое-либо вознаграждение, если только оно ему не было определенно обещано. А согласно статье 185 закона, если дети проявляют непослушание или не подчиняются родительскому воспитанию, родители вправе обращаться за помощью в сиротский суд.

В свою очередь ребенок тоже может обращаться за помощью в сиротский суд (как орган защиты прав и интересов ребенка), если родители установили для него необоснованные ограничения или возникли другие разногласия в их отношениях.

Основания для лишения прав опеки

Статья 200 закона устанавливает следующие основания для лишения родителя прав опеки:

1) по вине родителя (вследствие его умышленного действия или халатности) создана угроза для здоровья или жизни ребенка;

2) родитель злоупотребляет своими правами или не обеспечивает заботу о ребенке и надзор за ребенком, и это может создать угрозу для физического, умственного или нравственного развития ребенка.

Лишение права опеки к одному или обоим родителям в качестве окончательного средства применяет суд.

Решение суда и внесемейная забота

Лишая права опеки одного из родителей, суд передает ребенка под отдельную опеку другого родителя. Если бы опека, которую мог бы осуществлять второй родитель, недостаточно защищала ребенка от опасности или права опеки лишены оба родителя, суд поручает сиротскому суду обеспечить внесемейную заботу о ребенке (то есть передать его под опеку или попечительство другим людям, либо устроить в приемную семью, либо при отсутствии такой возможности - в учреждение социального ухода (например, в детский дом или интернат).

Временное прекращение и восстановление прав опеки

Согласно статье 203 закона, право опеки у родителей прекращается, если сиротским судом признано в том числе, что:

1) существуют фактические преграды, лишающие родителя возможности заботы о ребенке;

2) ребенок по вине родителя (по причине сознательных действий или халатности родителя) находится в опасных для здоровья или жизни условиях);

3) родитель злоупотребляет своими правами или не обеспечивает уход и присмотр за ребенком;

4) констатировано насилие родителя над ребенком или имеются обоснованные подозрения о насилии родителя над ребенком.

В таких случаях опеку осуществляет второй родитель, а если у него также имеются препятствия, сиротский суд принимает меры по организации внесемейной заботы о ребенке.

Временно прекращенное право опеки может быть восстановлено, если сиротский суд признает, что больше не существует обстоятельств, указанных в перечисленных выше пунктах 1-4.

Если в течение года после временного прекращения прав опеки невозможно их восстановить (если отсутствует положительная динамика и родитель не устранил причины, послужившие основанием для прекращения прав опеки), сиротский суд принимает решение о подаче иска в суд для лишения родителя прав опеки, за исключением случаев, когда восстановление прав невозможно по причинам, не зависящим от родителя (например, если родитель тяжело болен).

