Барташевич предлагает передать концертный зал Gors в государственное управление

«Я считаю, что было бы правильно, чтобы государство включилось в полном объеме и взяло этот объект в собственность. Город Резекне готов выплачивать кредиты. Мы будем делать это за объект, который сами построили, но теперь он станет государственной собственностью», — сказал мэр.

С таким заявлением мэр Резекне выступил после того, как в обществе возникла тревога из-за планов самоуправления по реорганизации учреждения — одним из вариантов была передача концертного зала в частное управление.

Барташевич пояснил, что это не было приоритетным решением. На данный момент такой вариант исключен. Мэр, однако, не стал отрицать, что сохранение прежней модели управления все еще возможно.

«Наша цель не в том, чтобы передать его государству, но это наше предложение на случай, если они считают, что мы как самоуправление не можем обеспечить надлежащее содержание или правильное управление», — отметил Барташевич.

Для оценки работы учреждения самоуправление заказало аудит, однако он не будет доступен широкой общественности, сообщил мэр.

«Результаты аудита предназначены для внутреннего пользования всеми вовлеченными сотрудниками, включая администрацию Gors. То есть всем причастным этот документ доступен. Для публичного пользования он не предназначен. Если интерес проявит, допустим, Министерство культуры или президент страны, мы можем ознакомить их с результатами аудита», — заявил Барташевич.

На просьбу обосновать ранее высказанную критику в адрес репертуара концертного зала, мэр сослался на результаты неких опросов, однако не смог указать на конкретные исследования.

«Я специально вам сейчас не скажу, но вы можете зайти в социальные сети и увидеть, что такие опросы есть.

По крайней мере, я говорю о том, что видел. Но точно сказать вам, что это за опрос и кто организатор, не могу», — указал мэр.

Барташевич критиковал репертуар концертного зала еще во время предвыборных дебатов перед муниципальными выборами 2025 года, заявляя, что недоволен программой и тем, что запросы жителей Резекне не удовлетворяются. На данный момент руководство концертного зала запустило собственный опрос, в котором просит жителей оценить его работу.