«Реальная угроза»: президент Колумбии о возможной операции США

Петро рассказал, что на этой неделе разговаривал с Трампом по телефону почти час, «большую часть которого говорил я», обсуждали наркотрафик, Венесуэлу и ситуацию в Латинской Америке. После звонка Трамп заявил, что намерен встретиться с Петро в Белом доме и назвал разговор «большой честью», но уже на следующий день риторика Боготы снова стала жесткой.

Отдельный блок претензий Петро - к иммиграционным рейдам в США. Он резко раскритиковал работу Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), утверждая, что служба ведет себя агрессивно и опасно. На этом фоне он упомянул инцидент в Миннеаполисе, где агент ICE застрелил 37-летнюю гражданку США, после чего в городе вспыхнули протесты.

«Они ведут себя как нацистские бригады».



Петро также связал текущую напряженность с историческим опытом страны. Он напомнил о потере Колумбией Панамы в 1903 году и заявил, что предпочел бы решить конфликт через диалог. При этом он подчеркнул, что у Колумбии нет противовоздушной обороны, и описал логику возможной защиты как опору на людей и местность.

«История Колумбии показывает, как она реагировала на нападения крупных армий. Речь не идет о том, чтобы противостоять большой армии с помощью оружия, которого у нас нет. У нас даже нет противовоздушной обороны. Вместо этого мы полагаемся на народ, наши горы и джунгли, как делали это всегда».