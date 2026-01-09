Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Реальная угроза»: президент Колумбии о возможной операции США

9 января, 2026 17:30

Президент Колумбии Густаво Петро в интервью BBC заявил, что считает возможную военную операцию США в его стране реальной угрозой. По его словам, Вашингтон относится к другим государствам как к части своей «империи» и рискует превратиться из доминирующей державы в страну, изолированную от мира. Поводом стали заявления Дональда Трампа, который после ударов США по Венесуэле и ареста Николаса Мадуро говорил, что операция против Колумбии «звучит неплохо».

Петро рассказал, что на этой неделе разговаривал с Трампом по телефону почти час, «большую часть которого говорил я», обсуждали наркотрафик, Венесуэлу и ситуацию в Латинской Америке. После звонка Трамп заявил, что намерен встретиться с Петро в Белом доме и назвал разговор «большой честью», но уже на следующий день риторика Боготы снова стала жесткой.

Отдельный блок претензий Петро - к иммиграционным рейдам в США. Он резко раскритиковал работу Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), утверждая, что служба ведет себя агрессивно и опасно. На этом фоне он упомянул инцидент в Миннеаполисе, где агент ICE застрелил 37-летнюю гражданку США, после чего в городе вспыхнули протесты.

«Они ведут себя как нацистские бригады».

Петро также связал текущую напряженность с историческим опытом страны. Он напомнил о потере Колумбией Панамы в 1903 году и заявил, что предпочел бы решить конфликт через диалог. При этом он подчеркнул, что у Колумбии нет противовоздушной обороны, и описал логику возможной защиты как опору на людей и местность.

«История Колумбии показывает, как она реагировала на нападения крупных армий. Речь не идет о том, чтобы противостоять большой армии с помощью оружия, которого у нас нет. У нас даже нет противовоздушной обороны. Вместо этого мы полагаемся на народ, наши горы и джунгли, как делали это всегда».

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике
И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике (3)

Латвия напрасно отталкивает русскоязычных, пишет Economist
Латвия напрасно отталкивает русскоязычных, пишет Economist

Зима настала — ноги раскидало: как не стать жертвой обледеневших улиц и тротуаров
Зима настала — ноги раскидало: как не стать жертвой обледеневших улиц и тротуаров

Почему Евросоюз пошел на сделку с Южной Америкой?

19:51

Квалифицированное большинство стран Европейский союз поддержало соглашение о свободной торговле с южноамериканским блоком Mercosur. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa, решение принято на встрече представителей стран ЕС в Брюсселе. Подписание документа намечено на следующую неделю в Парагвае.

Тогда США придётся выбирать между Гренландией и НАТО: Трамп угрожает Европе

18:50

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Вашингтону может оказаться в ситуации, что придется выбирать между контролем над Гренландией и сохранением альянса НАТО. Трамп также намекнул, что без США альянс будет беззубым.

Пятый перехват подряд: США расширяет охоту за танкерами

18:44

США в пятницу, 9 января, захватили еще один нефтяной танкер, предположительно связанный с «теневым флотом» России. Судно Olina перехватили в Карибском море недалеко от Тринидада, после чего на борт высадились сотрудники Береговой охраны. Операция прошла без происшествий, заявило Южное командование ВС США. О деталях и маршруте танкера сообщали Reuters и The Bell.

Вступили в силу изменения в Законе о дорожном движении: что нужно знать?

18:39

Министерство сообщения и CSDD информируют общественность в Фейсбуке: Изменения в Законе о дорожном движении – что нужно учитывать в 2026 году ‼

БАДы снова попали «на карандаш»: в очередной добавке обнаружено нечто не то

18:20

Биологически активные добавки (БАДы), которые в латвийских официальных документах проходят как просто «пищевые добавки», почти всегда являются объектом навязчивой рекламы. Нам предлагают средство то для улучшения потенции, то для успокоения нервной системы, то для наращивания мышечной массы или повышения иммунитета... Между тем эти препараты с завидной регулярностью попадают в систему быстрого оповещения о продуктах питания и кормах, через которую страны ЕС оперативно обмениваются информацией о появлении на рынке некачественной продукции.

Зима настала — ноги раскидало: как не стать жертвой обледеневших улиц и тротуаров

18:13

В этом году первым испытанием для рижан стал ледяной дождь, обрушившийся на столицу в последних числах ноября. А в первой половине декабря установилась идеальная для гололеда погода: подтаявший днем из-за плюсовой температуры снег ночью, когда подмораживает, превращается в лед. В результате риск получить травму при падении многократно возрастает. Как же удержать равновесие в такой ситуации?

Астрономы нашли «провалившуюся галактику»: она вся из тьмы

18:13

Астрономы, возможно, обнаружили совершенно новый тип космического объекта — почти невидимое «облако», состоящее в основном из тёмной материи. Его прозвали Cloud-9.

