RB Rail оправдывается: «страховка не действует при умышленном мошенничестве»

В RB Rail поясняют, что D&O страхование является международным стандартом корпоративного управления для компаний, реализующих крупные инфраструктурные проекты и управляющих значительными финансовыми потоками. Его цель — защита личных средств членов правления, совета и управленцев в случае исков, связанных с решениями, принятыми при исполнении служебных обязанностей, даже если действия были добросовестными.

«Такая страховка не действует при умышленном мошенничестве и не покрывает штрафы по уголовным делам», — подчеркивают в RB Rail.



В компании добавляют, что, несмотря на отсутствие страхового покрытия по приговорам, полис может компенсировать расходы на юридическую защиту, в том числе в рамках уголовного процесса. По словам представителей предприятия, это общепринятая международная практика. D&O страхование является обязательным требованием акционерного соглашения RB Rail и действует без перерывов с 2015 года.

Отдельное внимание общественности привлек пункт о распространении страхового покрытия на супругов или партнеров должностных лиц. В RB Rail поясняют, что речь идет исключительно о защите совместного имущества в рамках производных требований. Такой механизм считается отраслевым стандартом и, как правило, не увеличивает страховую премию.

Ситуация вызвала реакцию правительства. Премьер-министр Эвика Силиния поручила министру сообщения Атис Швинка предоставить обоснование конкурса и источники его финансирования, подчеркнув, что закупка не должна осуществляться за счет публичных средств Латвии. Сам Швинка отметил, что страхование гражданской ответственности не покрывает уголовную ответственность и умышленные противоправные действия, но признал, что расширенный охват и ретроактивное действие полиса вызывают обоснованные вопросы в обществе.

Согласно закупочной документации, страховое покрытие предусмотрено для действующих, бывших и будущих членов правления и совета RB Rail. Лимит составляет до 10 или 20 млн евро в зависимости от выбранного варианта. Срок действия — 12 месяцев с возможностью ретроактивного покрытия. Планируемая стоимость договора — 70 000 евро. В материалах также указано, что в 2025 году один из бывших членов правления был вызван на допрос в KNAB в рамках расследования, связанного с реализацией проекта Rail Baltica.