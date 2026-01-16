Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 16. Января Завтра: Lida, Lidija
Доступность

RB Rail оправдывается: «страховка не действует при умышленном мошенничестве»

Редакция PRESS 16 января, 2026 15:32

Важно 0 комментариев

"Rail Baltica" tilta pār Daugavu būvniecības darbi.

Совместное предприятие RB Rail разъяснило условия конкурса на страхование гражданской ответственности директоров и должностных лиц. Как сообщает LETA, в компании подчеркивают: полис D&O не будет действовать, если будет установлена умышленно нечестная или мошенническая деятельность со стороны застрахованного лица. Уголовные штрафы такая страховка также не покрывает.

В RB Rail поясняют, что D&O страхование является международным стандартом корпоративного управления для компаний, реализующих крупные инфраструктурные проекты и управляющих значительными финансовыми потоками. Его цель — защита личных средств членов правления, совета и управленцев в случае исков, связанных с решениями, принятыми при исполнении служебных обязанностей, даже если действия были добросовестными.

«Такая страховка не действует при умышленном мошенничестве и не покрывает штрафы по уголовным делам», — подчеркивают в RB Rail.

В компании добавляют, что, несмотря на отсутствие страхового покрытия по приговорам, полис может компенсировать расходы на юридическую защиту, в том числе в рамках уголовного процесса. По словам представителей предприятия, это общепринятая международная практика. D&O страхование является обязательным требованием акционерного соглашения RB Rail и действует без перерывов с 2015 года.

Отдельное внимание общественности привлек пункт о распространении страхового покрытия на супругов или партнеров должностных лиц. В RB Rail поясняют, что речь идет исключительно о защите совместного имущества в рамках производных требований. Такой механизм считается отраслевым стандартом и, как правило, не увеличивает страховую премию.

Ситуация вызвала реакцию правительства. Премьер-министр Эвика Силиния поручила министру сообщения Атис Швинка предоставить обоснование конкурса и источники его финансирования, подчеркнув, что закупка не должна осуществляться за счет публичных средств Латвии. Сам Швинка отметил, что страхование гражданской ответственности не покрывает уголовную ответственность и умышленные противоправные действия, но признал, что расширенный охват и ретроактивное действие полиса вызывают обоснованные вопросы в обществе.

Согласно закупочной документации, страховое покрытие предусмотрено для действующих, бывших и будущих членов правления и совета RB Rail. Лимит составляет до 10 или 20 млн евро в зависимости от выбранного варианта. Срок действия — 12 месяцев с возможностью ретроактивного покрытия. Планируемая стоимость договора — 70 000 евро. В материалах также указано, что в 2025 году один из бывших членов правления был вызван на допрос в KNAB в рамках расследования, связанного с реализацией проекта Rail Baltica.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Все боятся». Майор Слайдиньш называет самую большую проблему в Балтийском море
Важно

«Все боятся». Майор Слайдиньш называет самую большую проблему в Балтийском море

Мухлевали со сроками годности: Продовольственно-ветеринарная служба изъяла из «Mere» прострочку
Важно

Мухлевали со сроками годности: Продовольственно-ветеринарная служба изъяла из «Mere» прострочку (1)

Силиня в гневе: требует объяснений от Швинки за тендер на страхование ответственности его министерства
Важно

Силиня в гневе: требует объяснений от Швинки за тендер на страхование ответственности его министерства (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Я действовал строго по закону», — экс-мэр Ушаков о причастности к взяткам

Важно 16:12

Важно 0 комментариев

Депутат Европейского парламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков отверг любую связь с возможными противоправными действиями. В комментарии агентству LETA он заявил, что, исполняя обязанности мэра, действовал строго в рамках законов и нормативных актов.

Депутат Европейского парламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков отверг любую связь с возможными противоправными действиями. В комментарии агентству LETA он заявил, что, исполняя обязанности мэра, действовал строго в рамках законов и нормативных актов.

Читать
Загрузка

Суд ЕС: пассажирам вернут сборы сайтов по продаже билетов

Важно 16:04

Важно 0 комментариев

Авиакомпании обязаны компенсировать пассажирам не только стоимость билета, но и комиссию сайтов по продаже авиабилетов при отмене рейса. Такое решение в четверг вынес Суд Европейского союза, расширив права пассажиров, которые бронируют перелеты через интернет.

Авиакомпании обязаны компенсировать пассажирам не только стоимость билета, но и комиссию сайтов по продаже авиабилетов при отмене рейса. Такое решение в четверг вынес Суд Европейского союза, расширив права пассажиров, которые бронируют перелеты через интернет.

Читать

Контрацептив Pfizer может вызывать опухоли мозга

Важно 15:53

Важно 0 комментариев

В США обновили инструкцию к популярной контрацептивной инъекции Depo-Provera, которую производит Pfizer. В документ добавлено прямое предупреждение о возможной связи препарата с развитием менингиомы — опухоли оболочек головного и спинного мозга.

В США обновили инструкцию к популярной контрацептивной инъекции Depo-Provera, которую производит Pfizer. В документ добавлено прямое предупреждение о возможной связи препарата с развитием менингиомы — опухоли оболочек головного и спинного мозга.

Читать

Америкс об обвинении во взяточнистве: «Нет ни фактов, ни доказательств»

Важно 15:39

Важно 0 комментариев

Бывший вице-мэр Риги и экс-депутат Европарламента Андрис Америкс вновь отверг обвинения в требовании взятки. Как сообщает LETA,  заявил, что не понимает, о чем идет речь, и считает, что в деле нет ни доказательств, ни фактов. Он напомнил, что в 2024 году депутаты EP не поддержали запрос на снятие иммунитета, и тогда допускалось, что процесс в Латвии был начат с целью навредить его политической деятельности.

Бывший вице-мэр Риги и экс-депутат Европарламента Андрис Америкс вновь отверг обвинения в требовании взятки. Как сообщает LETA,  заявил, что не понимает, о чем идет речь, и считает, что в деле нет ни доказательств, ни фактов. Он напомнил, что в 2024 году депутаты EP не поддержали запрос на снятие иммунитета, и тогда допускалось, что процесс в Латвии был начат с целью навредить его политической деятельности.

Читать

Немцы обнаружили слабое место в обороне НАТО — и это под боком у Латвии!

Важно 15:21

Важно 0 комментариев

Пока Европа и США спорят о будущем Гренландии, Союз Вооруженных сил Германии (DBwV) предупреждает, что "слабым местом НАТО" является остров Хийумаа, расположенный в Балтийском море.

Пока Европа и США спорят о будущем Гренландии, Союз Вооруженных сил Германии (DBwV) предупреждает, что "слабым местом НАТО" является остров Хийумаа, расположенный в Балтийском море.

Читать

А не псих ли вы? За неделю — 100 срочных и 20 экстренных записей к психиатрам

Важно 15:19

Важно 0 комментариев

Новый цифровой инструмент оценки психического состояния за первую неделю вызвал ажиотаж - почти тысяча жителей Латвии заполнили анкеты помощи на сайтах пяти психиатрических больниц. О запуске и первых результатах рассказали 360TV Ziņas.

Новый цифровой инструмент оценки психического состояния за первую неделю вызвал ажиотаж - почти тысяча жителей Латвии заполнили анкеты помощи на сайтах пяти психиатрических больниц. О запуске и первых результатах рассказали 360TV Ziņas.

Читать