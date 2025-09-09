Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Разве это деньги? Сколько хочет зарабатывать наша молодежь

9 сентября, 2025 08:57

Около 80% молодых людей критически оценивают возможности работы в Латвии, свидетельствует онлайн-опрос компании "Alma Career Latvija".

В свою очередь данные Центрального статистического управления, обобщенные экспертом Латвийской конфедерации работодателей Янисом Херманисом, показывают, что большинство работающих в возрасте 20-24 лет получают меньше 1500 евро брутто.

"Большинство молодежи в Латвии не чувствуют уверенности в своих возможностях на рынке труда. Лишь 10% работников моложе 25 лет считают, что у молодых людей на рынке труда имеются обширные и разнообразные возможности, тогда как 79% говорят, что подходящих предложений мало и найти работу сложно", - отмечает руководитель отдела коммуникации и маркетинга "Alma Career Latvia" Криста Розиня.

Компания провела также опрос работников старше 25 лет и работодателей.

Работники в возрасте старше 25 лет в большинстве случаев (49%) считают, что молодежь имеет широкие возможности, треть (33%) полагает, что они не отличаются от других возрастных групп.

Среди работодателей 39% считают, что у молодежи много возможностей, 22% - что их возможности не отличаются от возможностей работников других возрастных групп, а 39% - что молодежи трудно найти работу.

Более половины (56%) молодых людей считают мотивирующей зарплатой на первом месте работы доходы в размере 751-1250 евро после уплаты налогов.

Каждый пятый (20%) респондент до 25 лет хочет получать 1001-1250 евро, а 6% - 1251-1500 евро.

Лишь 5% молодежи считают зарплату несущественной, делая акцент на получении опыта.

Работодатели же смотрят на оплату труда молодежи иначе: 42% считают подходящей зарплату на первом рабочем месте в размере 751-1000 евро, и лишь пятая часть готова платить больше 1000 евро.

Реальная ситуация на рынке труда для молодежи, если исходить из данных ЦСУ, находится где-то посередине между ожиданиями молодых людей и предложениями работодателей.

