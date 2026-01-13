«Раздень женщину» по кнопке: Grok Илона Маска попал под глобальный запрет

Летом Grok получил функцию генерации изображений со «spicy-режимом». Зимой пользователи обнаружили, что бот легко «раздевает» женщин на фотографиях, дорисовывая бикини или обнажённые тела — без согласия и почти без технических ограничений.

Первой Grok заблокировала Индонезия, заявив, что несанкционированные сексуальные дипфейки нарушают права человека и создают угрозу безопасности. Проверка показала: у сервиса нет эффективных фильтров против поддельной порнографии на основе реальных фото.

Малайзия последовала примеру, назвав защиту платформы «недостаточной».

В Европе ситуация быстро обострилась.

Еврокомиссия изучает случаи генерации сексуализированных изображений несовершеннолетних и потребовала от X сохранить всю документацию, связанную с Grok.

Великобритания начала расследование и не исключает блокировку сервиса и штрафы до 10% мирового оборота компании.

Франция расширила уголовное дело против X, включив туда Grok.

Италия предупредила: использование ИИ для «раздевания» людей без их согласия может привести к тюремному сроку — до пяти лет.

Германия готовит отдельный закон против «цифрового насилия».

В Австралии регулятор фиксирует рост жалоб и уже запросил у X объяснения, напомнив: с марта ИИ-платформы обязаны блокировать доступ детей к сексуальному контенту.

Любопытная деталь: при этом никто не требует «запретить интернет», где подобный контент существует десятилетиями. Но Grok сделал то, что раньше требовало навыков и тёмных форумов, — доступным «по кнопке». И именно это, похоже, стало последней каплей.