Расхватали как горячие пирожки: более 1000 многодетных семей приобрели электромобили и гибриды с господдержкой

Речь идёт о программе EKII, софинансируемой ЕС, в рамках которой с июля прошлого года поддержку получили более 1000 многодетных семей, приобретая как новые, так и подержанные электромобили, а также подключаемые гибриды.

С учётом высокой популярности программы и большого числа поданных заявок, дополнительное финансирование в этом году не предусмотрено, подтвердили в министерстве. Сейчас ведётся подготовка к новому этапу поддержки, который должен стартовать в 2026 году.

В апреле 2025 года правительство уже увеличивало объём доступной помощи по EKII — с 19 до 30 миллионов евро, что позволило охватить ещё до 2500 транспортных средств. Однако, по информации LEAB и KEM, оставшиеся средства стремительно резервируются, и завершение конкурса ожидается задолго до запланированного срока — 31 декабря.

Организации призывают потенциальных заявителей не откладывать подачу документов, поскольку фактически финансирование может закончиться в ближайшие недели