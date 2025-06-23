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«Рано утром началась Третья мировая и через полчаса закончилась»: Херманис — об ударе США по Ирану (1)

Редакция PRESS 23 июня, 2025 11:20

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Художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис поделился в "Фейсбуке" своим мнением по поводу событий в ночь с субботы на воскресенье.

Вот каково это мнение:

"Сегодня рано утром началась Третья мировая война.

И уже через полчаса закончилась.

Ракеты США сегодня утром уничтожили иранские подземные бункеры с атомным оружием.

Горестное событие для всех сторонников мусульманских и фанатиков/"прогрессивных" иного рода террористов. С тех пор, как себя помню, всю жизнь читались новости об очередных терактах, за которыми всегда и везде стоял Иран. Чтобы один раз это прекратить, крути как хочешь, нужен был такой типчик, как Трамп. Интеллигентные и импотентные западные политики до сих пор только способствовали росту числа жертв.

Остается надеяться, что однажды подобное просветление и решимость сойдут на него и в отношении российских убийц. Надежда остается".

В комментариях мало кто полностью согласен с автором поста, есть те, кто восхищается Трампом, но большинство настроено скорее скептически:

- Именно из-за этого терроризм усилится. Никуда он не денется. В мире еще много мусульманских стран.

- Да, это отличные новости. Российские пропагандисты в злобе грызут лед, видя свое будущее.

- Как и с Хуссейном, никто не знал, но уничтожили... Просто дураками прикинулись... А может быть, все же иранская нефть во всем виновата... И в мире, кто делает это все, те и решили, а вовсе не Трамп.

- Трамп, конечно, примеряет лавровый венок и тогу Цезаря, в то время как всю тяжелую работу проделал Израиль.

- Ничто не закончилось. Ящик Пандоры открыт. В аду нет никого. Все черти выпущены на свободу.

- Это была всего лишь увертюра...

- А что это меняет для меня, совсем маленького человечка? Все равно завтра надо вставать и идти на работу, чтобы заработать средства к существованию и на коммунальные платежи. А если они там совсем пересрутся, неисключено, что придется брать винтовку в руки и идти защищать псевдодемократию - годы еще позволяют. Эти "большие" и их отпрыски ведь не пойдут, они лишь усугубляют эти конфликты.

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Комментарии (1) 42 реакций
Комментарии (1) 42 реакций
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