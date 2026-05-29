Ракета Безоса решила не лететь в космос и устроила огненное шоу прямо на земле

Ракета New Glenn компании Blue Origin, принадлежащей основателю Amazon Джеффу Безосу, взорвалась на стартовой площадке во Флориде во время испытания двигателей. Это был не запуск, а так называемый hotfire test: двигатели включают, но сама ракета остаётся закреплённой на месте.

На этот раз «проверка» получилась такой, что её было видно за много километров.

Вечером над районом мыса Канаверал вспыхнул огромный оранжевый огненный шар. Видео быстро разошлись по соцсетям: ракета на площадке, вспышка, затем пламя накрывает всё вокруг. Для зрителей это выглядело как сцена из фильма-катастрофы, только без спецэффектов.

WATCH: A Blue Origin New Glenn rocket exploded during a routine ground engine test at Cape Canaveral on Thursday night.



The explosion occurred while the rocket was on the launch pad, but no one was injured and all personnel were reported safe.pic.twitter.com/lfWxTsGV4Q — Clash Report (@clashreport) May 29, 2026

Главное: по данным компании, все сотрудники были учтены, пострадавших нет. Местные службы также сообщили, что угрозы для населения из-за дыма или других возможных последствий нет.

Сам Безос назвал случившееся очень тяжёлым днём и написал, что причину ещё предстоит установить. По его словам, компания восстановит всё, что нужно восстановить, и продолжит полёты.

Но удар получился болезненным. New Glenn — огромная ракета высотой около 98 метров, с помощью которой Blue Origin пытается конкурировать со SpaceX Илона Маска. Её планировали использовать не только для коммерческих запусков, но и в проектах, связанных с лунными программами NASA.

Есть и ещё один пикантный момент: Blue Origin и SpaceX давно соревнуются в космической гонке нового поколения. После взрыва Маск публично пожелал конкурентам быстрого восстановления. Вежливо, почти по-спортивному. Но интернет, конечно, всё понял по-своему.

Для Blue Origin это не первый неприятный эпизод за последнее время. Весной New Glenn уже временно остановили после неудачного вывода спутника на орбиту. Теперь же проблема возникла ещё до старта: ракета даже не успела покинуть Землю.

Что именно пошло не так, пока неизвестно. Расследование только начинается. Но кадры уже вошли в коллекцию тех космических моментов, после которых фраза «испытание прошло не по плану» звучит слишком скромно.