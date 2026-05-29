Ракета Безоса решила не лететь в космос и устроила огненное шоу прямо на земле

Редакция PRESS 29 мая, 2026 10:38

Космос снова напомнил миллиардерам, что даже очень большие деньги не отменяют законов физики.

Ракета New Glenn компании Blue Origin, принадлежащей основателю Amazon Джеффу Безосу, взорвалась на стартовой площадке во Флориде во время испытания двигателей. Это был не запуск, а так называемый hotfire test: двигатели включают, но сама ракета остаётся закреплённой на месте.

На этот раз «проверка» получилась такой, что её было видно за много километров.

Вечером над районом мыса Канаверал вспыхнул огромный оранжевый огненный шар. Видео быстро разошлись по соцсетям: ракета на площадке, вспышка, затем пламя накрывает всё вокруг. Для зрителей это выглядело как сцена из фильма-катастрофы, только без спецэффектов.

 

Главное: по данным компании, все сотрудники были учтены, пострадавших нет. Местные службы также сообщили, что угрозы для населения из-за дыма или других возможных последствий нет.

Сам Безос назвал случившееся очень тяжёлым днём и написал, что причину ещё предстоит установить. По его словам, компания восстановит всё, что нужно восстановить, и продолжит полёты.

Но удар получился болезненным. New Glenn — огромная ракета высотой около 98 метров, с помощью которой Blue Origin пытается конкурировать со SpaceX Илона Маска. Её планировали использовать не только для коммерческих запусков, но и в проектах, связанных с лунными программами NASA.

Есть и ещё один пикантный момент: Blue Origin и SpaceX давно соревнуются в космической гонке нового поколения. После взрыва Маск публично пожелал конкурентам быстрого восстановления. Вежливо, почти по-спортивному. Но интернет, конечно, всё понял по-своему.

Для Blue Origin это не первый неприятный эпизод за последнее время. Весной New Glenn уже временно остановили после неудачного вывода спутника на орбиту. Теперь же проблема возникла ещё до старта: ракета даже не успела покинуть Землю.

Что именно пошло не так, пока неизвестно. Расследование только начинается. Но кадры уже вошли в коллекцию тех космических моментов, после которых фраза «испытание прошло не по плану» звучит слишком скромно.

«Скоро Латгалия станет пустым плацдармом»: крик о помощи из приграничья
Каждый день без важных решений делает проект дороже: от нового правительства ждут действий по Rail Baltica

Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта "Rail Baltica" не позднее 2035 года, заявил агентству ЛЕТА председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО "RB Rail" Матисс Паэгле.

Загрузка

Глава ЕК о дроне в Румынии: Россия перешла очередную черту

В своей агрессивной войне в Украине Россия "перешла очередную черту". Об этом в пятницу, 29 мая, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) написала в соцсети X.

Альпийский пейзаж с коровами выглядит как открытка. Но туристам лучше помнить одну вещь

В Австрии обычная прогулка по горной тропе закончилась трагедией, после которой туристам снова напоминают: корова на пастбище не всегда выглядит опасной, но это не домашняя декорация для красивых фото.

Бесплатные похороны: возможно ли это?

Центр Atvadas – новый стандарт ритуальных услуг в Латвии

Сознательно выбирали тех, кто уже становился жертвой мошенников: накрыли очередной кол-центр. ВИДЕО

В украинском Харькове в ходе международной спецоперации была ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся телефонным мошенничеством. По данным следствия, злоумышленники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами аферистов. На данный момент в Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители считают, что реальное число жертв может быть значительно больше, сообщает LSM.

В Риге столкнулись машина и мотоцикл: полиция ищет свидетелей

20 мая около 15:10 на улице Дзелзавас в Риге произошло столкновение автомобиля BMW 335D XDrive и мотоцикла CF MOTO, сообщает Госполиция на своей страничке в Фейсбуке.

Ликвидируют? Депутаты обеспокоены неясным будущим детского отделения Елгавской больницы

Ряд оппозиционных депутатов Елгавской думы выражает опасения по поводу возможного закрытия детского отделения Елгавской больницы в ходе оптимизации сети больниц, так как ни в Министерстве здравоохранения, ни в Елгавской думе и больнице ясного ответа о будущем отделения не дают.

