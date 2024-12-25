С Rail Baltica пора поднять белый флаг и признать — или этот проект, или пенсии. На всё денег нет: Дидзис Шмитс

«У нас уже достаточно давно существует симуляция государства. Мы бегаем с серьёзными лицами с портфелями в руках, но заседания правительства в реальности - бутафория. Каждый гребет в свою сторону и думает, что корабль плывет правильным курсом», - говорит Шмитс.

Не обошлось и без саги о Rail Baltica. Кому и зачем она нужна? Политик считает, что даже на эти основные вопросы нет ответов.

«Проект Rail Baltica призван улучшить пассажирскую и грузовую мобильность, а также военную мобильность. Rail Baltica, крупнейший проект железнодорожной инфраструктуры в странах Балтии, признан геополитической и стратегической необходимостью, говорится на сайте Rail Baltica. Зная, что Россия находится рядом с нами, было бы важно принять решение о размещении в Балтии двух армий НАТО (от 200 000 до 400 000 солдат) - тогда было бы и обоснование для Rail Baltica. А не та полубригада, которая сейчас собрана со всего мира», - говорит Шмитс, добавляя, что единственное, что мы не симулируем - это расходы госбюджета. «Это как дать деньги детям на праздник - все будет потрачено. А что потом? Они будут брать в долг».

Он считает, что в случае с Rail Baltica мы должны сдаться - поднять белый флаг. И дать понять, что у Латвии нет денег на этот проект: «У нас нет денег ни на какие железные дороги, если мы не заберем у людей пенсии».