Rail Baltica электрифицируют за 1,8 млрд евро. Всего (1)

Редакция PRESS 15 сентября, 2025 16:15

Бизнес 1 комментариев

До 2030 года планируется завершить только первы этап за 949 млн. евро.

В Вильнюсе подписан контракт на проектирование и строительство системы электрификации Rail Baltica на сумму 1,77 млрд евро без НДС. Как сообщили в RB Rail, договор охватывает все три страны Балтии.

Работы выполнит испанский консорциум Cobelec Rail Baltica. В RB Rail подчеркивают, что речь идёт о крупнейшем проекте электрификации железных дорог в Европе.

«Сегодняшний договор подтверждает общее обязательство партнеров построить единую и совместимую трансграничную линию», — заявила координатор Еврокомиссии Катрина Траутмане.


Глава RB Rail Марко Кивила добавил, что электрификация — это не только энергия для поездов, но и «устойчивость, интеграция и долгосрочная эффективность».

Общая стоимость Rail Baltica в Балтии оценивается уже в 23,8 млрд евро. Сроки окончания строительства до 2040 года, так что обещанного скоростного поезда в Европу латвийцам придется ждать явно не скоро. 

 

Комментарии (1)
Комментарии (1)
Банда «майских террористов» Риги предстанет перед судом: ох, чего же они натворили… (1)

21:11

Важно 1 комментариев

Государственная полиция направила в суд уголовное дело против трех молодых людей, которые 31 мая в Риге совершили несколько грабежей и краж, подожгли мусорные контейнеры и повредили автомобиль. Одному из задержанных применена мера пресечения – арест.

Загадочная смерть 30-летнего мужчины: соседи подозревают нехорошее (1)

21:00

Важно 1 комментариев

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

«Хотите опустошить наши деревни?» Люди на границе Латвии с Россией отчаянно бьются за школы (1)

20:48

Важно 1 комментариев

Приграничные самоуправления по-прежнему призывают к пересмотру критериев числа учеников, в соответствии с которыми школы получают государственное финансирование на зарплату педагогов, однако Министерство образования и науки (МОН), ссылаясь на ограниченный бюджет, изменений пока не планирует, прозвучало в понедельник на заседании комитета по образованию и культуре Латвийского союза самоуправлений (ЛСС).

Центральный рынок: все подорожало после ливней и наводнений? (1)

20:45

Важно 1 комментариев

Первые недели сентября побаловали нас по-летнему теплыми днями, но осень, похоже, все же вступила в свои права. Вместе с погодой поменялся и выбор товаров на Рижском Центральном рынке: обилие фруктов и ягод уступило место на прилавках первому урожаю. Но так ли сильно повлияли на цены проливные дожди, затопившие поля, и почему ларьки со свежими овощами мокнут под дождем, а не в обновленном Овощном павильоне? Давайте посмотрим вместе.

«Оскорбление здравого смысла»: три лжи о войне Израиля в Газе от Wall Street Journal (1)

20:38

Важно 1 комментариев

Глупые представления об Израиле повторяются днем и ночью. Их тиражируют высокопоставленные международные организации. Их подтверждают такие уважаемые их члены как «Действие против голода», которую я помогал основать. Но это не делвет их утверждения верными. Три конкретных примера:

Живодёр бросил в речке сумку полную камней с живым котом (ВИДЕО) (1)

20:13

ЧП и криминал 1 комментариев

В воскресенье, 14 сентября, около 11 часов утра сотрудник Рижского регионального управления полиции во время прогулки с собаками услышал мяуканье из Даугавы. Недалеко от берега он заметил сумку, из которой доносился звук, и бросился в воду.

Минималка в Литве вырастет до 1153 евро в месяц. Латвия снова позади (1)

19:21

Мир 1 комментариев

В 2026 году минимальная зарплата в Литве должна составить 1153 евро брутто. Это на 115 евро больше, чем сейчас, и около 836 евро «на руки», сообщает lrt.lt. 

