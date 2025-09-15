В Вильнюсе подписан контракт на проектирование и строительство системы электрификации Rail Baltica на сумму 1,77 млрд евро без НДС. Как сообщили в RB Rail, договор охватывает все три страны Балтии.

Работы выполнит испанский консорциум Cobelec Rail Baltica. В RB Rail подчеркивают, что речь идёт о крупнейшем проекте электрификации железных дорог в Европе.

«Сегодняшний договор подтверждает общее обязательство партнеров построить единую и совместимую трансграничную линию», — заявила координатор Еврокомиссии Катрина Траутмане.



Глава RB Rail Марко Кивила добавил, что электрификация — это не только энергия для поездов, но и «устойчивость, интеграция и долгосрочная эффективность».

Общая стоимость Rail Baltica в Балтии оценивается уже в 23,8 млрд евро. Сроки окончания строительства до 2040 года, так что обещанного скоростного поезда в Европу латвийцам придется ждать явно не скоро.