Работать по часу и жить нормально. «Микросмены» объявили спасением от офиса

Часть смены утром — и хватит.

Потом спортзал, дети, дела, жизнь.

Ещё часть вечером.

Иногда — ночью.

Иногда — вообще не сегодня.

Это не бардак, уверяют сторонники микросмен. Это осознанный график, где работа подстраивается под человека, а не наоборот.

Микросмены — это крайняя форма гибридной работы. Не «два дня дома, три в офисе», а дробление труда на короткие отрезки под пики продуктивности и бытовые обязательства. Детский сад, врач, магазин, вторая работа — всё вписывается между рабочими часами.

А вторая работа, как выясняется, есть у многих. Почти треть гибридных сотрудников имеет подработку. И классический офисный день для них — просто помеха.

При этом разговоры о «возвращении всех в офис» не отменяют реальность. Более половины сотрудников уже регулярно решают личные дела в рабочее время. У молодых — ещё больше. Рабочий день давно треснул по швам, просто теперь это перестали скрывать.

Самое болезненное для работодателей — люди готовы отказаться от части зарплаты, лишь бы сохранить гибкость. Свобода времени внезапно стала ценнее денег.

Критики ворчат: мол, раньше это называлось «халтурить». Но разница в одном — результат всё равно нужен. Если задачи закрыты, кого волнует, в какие часы это было сделано?

Более того, без поездок в офис, бессмысленных созвонов и «имитации занятости» микросмены могут оказаться даже продуктивнее старой модели. Правда, проверить это пока никто толком пока не умеет.

Одно понятно точно: девять–пять больше не работают.

Рабочий день разваливается на куски.

И люди впервые за долгое время пытаются собрать его под себя, а не под табель учёта.

Микросмены выглядят странно. Но, возможно, именно так теперь и выглядит нормальная жизнь.