Работать по часу и жить нормально. «Микросмены» объявили спасением от офиса

Редакция PRESS 6 января, 2026 13:10

Всюду жизнь 0 комментариев

Работа по восемь часов подряд умирает — медленно, но верно. Её место занимает новый модный формат с почти издевательским названием: микросмены. Идея простая и раздражающая для начальства — работать не «с девяти до пяти», а тогда, когда удобно вам.

Часть смены утром — и хватит.
Потом спортзал, дети, дела, жизнь.
Ещё часть вечером.
Иногда — ночью.
Иногда — вообще не сегодня.

Это не бардак, уверяют сторонники микросмен. Это осознанный график, где работа подстраивается под человека, а не наоборот.

Микросмены — это крайняя форма гибридной работы. Не «два дня дома, три в офисе», а дробление труда на короткие отрезки под пики продуктивности и бытовые обязательства. Детский сад, врач, магазин, вторая работа — всё вписывается между рабочими часами.

А вторая работа, как выясняется, есть у многих. Почти треть гибридных сотрудников имеет подработку. И классический офисный день для них — просто помеха.

При этом разговоры о «возвращении всех в офис» не отменяют реальность. Более половины сотрудников уже регулярно решают личные дела в рабочее время. У молодых — ещё больше. Рабочий день давно треснул по швам, просто теперь это перестали скрывать.

Самое болезненное для работодателей — люди готовы отказаться от части зарплаты, лишь бы сохранить гибкость. Свобода времени внезапно стала ценнее денег.

Критики ворчат: мол, раньше это называлось «халтурить». Но разница в одном — результат всё равно нужен. Если задачи закрыты, кого волнует, в какие часы это было сделано?

Более того, без поездок в офис, бессмысленных созвонов и «имитации занятости» микросмены могут оказаться даже продуктивнее старой модели. Правда, проверить это пока никто толком пока не умеет.

Одно понятно точно: девять–пять больше не работают.
Рабочий день разваливается на куски.
И люди впервые за долгое время пытаются собрать его под себя, а не под табель учёта.

Микросмены выглядят странно. Но, возможно, именно так теперь и выглядит нормальная жизнь.

Главные новости

«Мы не хотим гетто»: рейды Ратниекса ловят мигрантов под мостами и в лесу
Важно

«Мы не хотим гетто»: рейды Ратниекса ловят мигрантов под мостами и в лесу

«Моя душа осталась там!» Жертвы трагедии со слезами просят помощи у думы
Важно

«Моя душа осталась там!» Жертвы трагедии со слезами просят помощи у думы

Плата за жилье резко подорожает: добавится обязательная страховка
Важно

Плата за жилье резко подорожает: добавится обязательная страховка

Хорошо там, где нас нет: люди делятся причинами навсегда уехать из Латвии

Важно 17:40

Важно 0 комментариев

Сегодня очень многие люди ежегодно уезжают из Латвии в поисках лучшей жизни. У каждого отъезда свои причины, но чаще всего это поиски более хорошей работы. По данным Министерства иностранных дел, в разных странах сейчас находятся более 420 000 представителей латвийской диаспоры. Означает ли то, что это число по-прежнему так велико, что их жизнь там лучше?

Загрузка

Сжигать калории без спорта и уколов? Учёные нашли безопасный способ «разогнать» клетки

Азбука здоровья 17:38

Азбука здоровья 0 комментариев

Учёные заявили о потенциальном прорыве в борьбе с ожирением: они нашли способ заставить клетки сжигать больше калорий, не разрушая организм. Речь идёт не о диете и не о тренировках, а о тонкой настройке работы митохондрий — «энергостанций» внутри клеток.

Праздники закончились? Рижанам предлагают бесплатно вывезти ёлки

Новости Латвии 17:36

Новости Латвии 0 комментариев

Жители Риги и в этом году могут бесплатно избавиться от рождественских елок — без вреда для окружающей среды. Вывоз елок производится в разных районах города, сообщает Рижская дума.

Достала из сумки нож и утверждала, что не выдержит: шокирующий случай в рижском автобусе

Важно 17:31

Важно 0 комментариев

В понедельник в рижском 24-ом автобусе, следовавшем в сторону центра, около двух часов дня, то есть в то время, когда в транспорте домой со школы как раз возвращались дети, некая женщина устроила дебош и достала нож.

На стройке вокзала Rail Baltica рухнула конструкция: пострадал рабочий

Важно 17:24

Важно 0 комментариев

Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту полученной производственной травмы на строительном объекте «Rail Baltica» на территории Рижского центрального железнодорожного вокзала, выяснило агентство LETA.

Рига — пройдённый этап: Стакис метит в премьеры

Новости Латвии 17:19

Новости Латвии 0 комментариев

Депутат Европарламента Мартиньш Стакис («Прогрессивные») допускает, что может участвовать в выборах в Сейм, которые пройдут в этом году, и стать ведущим кандидатом партии на пост премьер-министра. Об этом он заявил во вторник в программе «900 секунд», подчеркнув, что окончательных решений внутри партии пока нет.

Мэр Огре до сих пор не подал запрос на допуск к гостайне: СГБ

Новости Латвии 17:09

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) все еще рассматривает соответствие 25 должностных лиц самоуправлений для работы с государственной тайной, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

