Путина обманули, войну пора заканчивать: Трамп

На вопрос, почему ему до сих пор не удалось положить конец войне, Трамп объяснил, что Владимир Путин оказался гораздо сложнее. Проблемы были и с президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению президента США, эта война сложнее других.

На вопрос о том, планируют ли США предоставить дополнительное финансирование обороны Украины в этом году в дополнение к финансированию, обещанному союзниками, Трамп сказал, что это будет «вопросом времени». Он подчеркнул, что Путин должен положить конец войне в Украине. Президент США также добавил, что люди гибнут в этой войне с такой скоростью, какой не наблюдалось уже давно.

На вопрос, согласен ли он с утверждением, что у Путина есть территориальные амбиции за пределами Украины, президент США допустил такую ​​возможность. По мнению Трампа, Путин хочет положить конец этому конфликту, потому что он превратился в кошмар. Президент США указал, что, по его мнению, Путина обманули и что Трамп удивлен этим.

Вчера и сегодня в Гааге проходил саммит НАТО. Впервые в истории альянса саммит НАТО прошел в Нидерландах. Саммит прошел под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте.