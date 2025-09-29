Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 29. Сентября Завтра: Migelis, Mihails, Miks, Mikus, Mikelis
Доступность

Путин утвердил выход России из Конвенции против пыток

© LETA 29 сентября, 2025 17:55

Мир 0 комментариев

Россия денонсировала Конвенцию по предупреждению пыток спустя почти 30 лет после подписания. В сентябре законопроект был утвержден обеими палатами парламента.

Спустя 29 лет после подписания Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство наказания Россия по инициативе правительства и президента Владимира Путина вышла из этого соглашения. Закон о денонсации конвенции, ранее утвержденный Госдумой и Советом Федерации, Путин подписал в понедельник, 29 сентября.

"Денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней", - говорится в размещенном на официальном портале правовых актов документе.

Путин внес законопроект о денонсации в Думу

В конце августа с предложением официально отказаться от соблюдения Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания выступило правительство РФ. В начале сентября Путин внес законопроект о денонсации Конвенции по предупреждению пыток в Госдуму.

17 сентября законопроект был одобрен Госдумой, спустя неделю - Советом Федерации. В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что с 2023 года Россия не имеет представителя в Европейском комитете по предотвращению пыток (ЕКПП), входящем в структуру Совета Европы.

Комитет против пыток опубликовал несколько докладов о ситуации в РФ

Европейская конвенция против пыток, среди прочего, предусматривает работу соответствующего комитета. В полномочия ЕКПП входит беспрепятственное посещение стран-подписантов документа, в том числе мест лишения свободы. Публикация докладов комитета об обстановке с пытками в конкретной стране происходит не всегда - против этого может выступить само государство.

Однако ЕКПП в прошлом публиковал несколько докладов о нарушениях Россией Конвенции против пыток. В них среди прочего описывались соответствующие случаи в Чечне, в российских психиатрических лечебницах и тюрьмах. Последний такой доклад был опубликован в ноябре 2024 года, в нем затрагивалась ситуация со смертью оппозиционера Алексея Навального в российской ИК-3 "Полярный волк" после неоднократных жалоб политика на пыточные условия содержания. Кроме того, ЕКПП обращал внимание на сообщения о пытках подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 18:45 29.09.2025
«Ученик не знает латышского? Вон из школы!»
Bitnews.lv 1 час назад
«Передайте деньги курьеру» — новая схема обмана в Латвии
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: в фигурном катании засияла яркая звездочка
Sfera.lv 1 час назад
Прокурор просит 4 года тюрьмы для поджигателя IKEA
Bitnews.lv 2 часа назад
«Нужно снижать цены» — Трамп о решении стран ОПЕК+
Bitnews.lv 3 часа назад
Эстония: самолёты на малой высоте
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: золотые зарплаты членов
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: индексация не в жилу
Sfera.lv 7 часов назад

В Резекне возвращают бесплатный проезд для пожилых: оппозиция волнуется

Новости Латвии 18:46

Новости Латвии 0 комментариев

Резекненская дума внесла изменения в бюджет этого года, выделив финансирование предприятию Rēzeknes satiksme, чтобы с 1 ноября оно могло обеспечить бесплатные услуги общественного транспорта лицам старше 60 лет. Депутаты оппозиции выступают против этого, указывая, что это потребует больших расходов. В свою очередь, мэр утверждает, что налоговые поступления достаточно велики, передает Латгальская студия Латвийского радио, отмечая, что долги города составляют около 100 миллионов евро.

Резекненская дума внесла изменения в бюджет этого года, выделив финансирование предприятию Rēzeknes satiksme, чтобы с 1 ноября оно могло обеспечить бесплатные услуги общественного транспорта лицам старше 60 лет. Депутаты оппозиции выступают против этого, указывая, что это потребует больших расходов. В свою очередь, мэр утверждает, что налоговые поступления достаточно велики, передает Латгальская студия Латвийского радио, отмечая, что долги города составляют около 100 миллионов евро.

Читать
Загрузка

Поехал на красный свет: подробности аварии поезда в Риге

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

В связи с произошедшим 7 августа этого года столкновением дрезины и пассажирского поезда ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) на Рижском вокзале уволен водитель дрезины, проехавший на запрещающий сигнал, сообщили в понедельник в передаче Латвийского радио "Доброе утро" представители LDz.

В связи с произошедшим 7 августа этого года столкновением дрезины и пассажирского поезда ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) на Рижском вокзале уволен водитель дрезины, проехавший на запрещающий сигнал, сообщили в понедельник в передаче Латвийского радио "Доброе утро" представители LDz.

Читать

Келлог: Трамп разрешил Украине бить вглубь территории России ракетами

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Читать

Скачок напряжения: за неделю цены на электричество заметно выросли

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

Средняя рыночная цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе по сравнению с неделей ранее выросла на 50% и составила 80,07 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству LETA в AS Latvenergo.

Средняя рыночная цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе по сравнению с неделей ранее выросла на 50% и составила 80,07 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству LETA в AS Latvenergo.

Читать

Попытка выжить: еще одна отрасль на пороге чрезвычайной ситуации

Бизнес 18:14

Бизнес 0 комментариев

Разработчики торфа на данный момент добыли лишь около 35% от среднего сезонного объема. Такие работы обычно идут с мая по сентябрь, но плохая погода уже с весны сильно ограничивает возможности компаний и угрожает деятельности отрасли. Предприятия и сейчас стараются что-то добывать, но рассчитывают на объявление чрезвычайной ситуации. Отраслевая ассоциация прогнозировала, что без дополнительных механизмов защиты предприятий работу могут потерять до 40% сотрудников, сообщает Латвийское радио.

Разработчики торфа на данный момент добыли лишь около 35% от среднего сезонного объема. Такие работы обычно идут с мая по сентябрь, но плохая погода уже с весны сильно ограничивает возможности компаний и угрожает деятельности отрасли. Предприятия и сейчас стараются что-то добывать, но рассчитывают на объявление чрезвычайной ситуации. Отраслевая ассоциация прогнозировала, что без дополнительных механизмов защиты предприятий работу могут потерять до 40% сотрудников, сообщает Латвийское радио.

Читать

Коммунальные услуги дорожают: за что и сколько теперь по-новому?

Выбор редакции 18:07

Выбор редакции 0 комментариев

Чудес не бывает - и накануне нового отопительного сезона жители столицы в очередной раз узнали, что плата за необходимые коммунальные услуги опять повысится. Увеличится плата за тепло, водоснабжение и в очередной раз – за вывоз мусора... На сколько вырастут расходы рижан на оплату жилья...

Чудес не бывает - и накануне нового отопительного сезона жители столицы в очередной раз узнали, что плата за необходимые коммунальные услуги опять повысится. Увеличится плата за тепло, водоснабжение и в очередной раз – за вывоз мусора... На сколько вырастут расходы рижан на оплату жилья...

Читать