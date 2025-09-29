Путин утвердил выход России из Конвенции против пыток

Спустя 29 лет после подписания Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство наказания Россия по инициативе правительства и президента Владимира Путина вышла из этого соглашения. Закон о денонсации конвенции, ранее утвержденный Госдумой и Советом Федерации, Путин подписал в понедельник, 29 сентября.

"Денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней", - говорится в размещенном на официальном портале правовых актов документе.

Путин внес законопроект о денонсации в Думу

В конце августа с предложением официально отказаться от соблюдения Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания выступило правительство РФ. В начале сентября Путин внес законопроект о денонсации Конвенции по предупреждению пыток в Госдуму.

17 сентября законопроект был одобрен Госдумой, спустя неделю - Советом Федерации. В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что с 2023 года Россия не имеет представителя в Европейском комитете по предотвращению пыток (ЕКПП), входящем в структуру Совета Европы.

Комитет против пыток опубликовал несколько докладов о ситуации в РФ

Европейская конвенция против пыток, среди прочего, предусматривает работу соответствующего комитета. В полномочия ЕКПП входит беспрепятственное посещение стран-подписантов документа, в том числе мест лишения свободы. Публикация докладов комитета об обстановке с пытками в конкретной стране происходит не всегда - против этого может выступить само государство.

Однако ЕКПП в прошлом публиковал несколько докладов о нарушениях Россией Конвенции против пыток. В них среди прочего описывались соответствующие случаи в Чечне, в российских психиатрических лечебницах и тюрьмах. Последний такой доклад был опубликован в ноябре 2024 года, в нем затрагивалась ситуация со смертью оппозиционера Алексея Навального в российской ИК-3 "Полярный волк" после неоднократных жалоб политика на пыточные условия содержания. Кроме того, ЕКПП обращал внимание на сообщения о пытках подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле".