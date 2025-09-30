Путин назвал захват территорий Украины «праведной битвой»

В то же время Путин признал, что у жителей украинских регионов, аннексированных Россией в сентябре 2022 года, до сих пор "много действительно острых, насущных проблем". "В их числе - первостепенные, жизненно важные для каждого человека вопросы надежного водоснабжения, доступности качественной медицины и так далее", - сказал Путин.

Аннексия Россией территории на востоке Украины

Об аннексии украинских регионов (которую российские власти и пропагандисты называют "присоединением") - Запорожской и Херсонской областей, а также так называемых "ДНР" и "ЛНР" - Путин объявил 30 сентября 2022 года, вскоре после "референдумов", проведенных там в сентябре 2022 года, несмотря на международную критику.

По данным онлайн-издания The Moscow Times, "на данный момент Россия оккупировала около 88% Донбасса и 73% Запорожской и Херсонской областей, в общей сложности - около 20% территории Украины".