«Путешествие в полночь»: рождественская премьера в Театре Чехова

Иногда нам кажется, что все козырные карты сданы кому-то другому, что в лотерею выигрывают только соседи, что у других пирожки получаются более золотистыми, что только у тебя падающий бутерброд приземляется маслом вниз и только у тебя разбито сердце. И только тебе его разбили прямо в новогоднюю ночь.

Этот концерт – история о молодом человеке, который решил, что он безнадежно несчастен и готов доказать это даже одному весьма влиятельному в нашей Вселенной существу. Существу, которому приходится прервать празднование, чтобы показать нашему герою, что жизнь чудесна. И чтобы она была именно такой, нужно уметь только одно. Что? Сами увидите.

Можем лишь сказать, что герой концерта попытается это сделать, а мы посмотрим, что у него получится. Желаем вам приятного вечера в Рижском русском театре Михаила Чехова! Прямо здесь. Прямо сейчас. В настоящем.

Руководитель Театра Чехова Дана Бйорк обратилась к Хоровой школе Рижского Домского собора (Rīgas Doma kora skola – RDKS) с предложением о сотрудничестве в рамках создания программы новогоднего концерта в театре. Руководитель отделения мюзиклов Уна Стаде откликнулась на эту инициативу, и в предстоящей премьере Театра Чехова примут участие четыре талантливых и вокально одаренных воспитанника и выпускника RDKS.

В творческую команду, которой руководит режиссер Мартиньш Калита, входят сценограф Айгарс Озолиньш, художник по костюмам Илзе Витолиня, хореограф Лиене Грава, художник по свету Лейла Мухаматгалиева, драматург Артурс Дицис, видеохудожник Ярослав Кащеев, музыкальный руководитель Людмила Могилевская и ассистент хореографа Елизавета Мания.

Музыканты: Владимир Тузов (клавишные), Дмитрий Карпов (клавишные), Гидон Гринберг (скрипка), Александр Каримов (гитара), Антон Высоцкий (ударные).

В концерте участвуют: Вероника Плотникова, Иван Стрельцов, Вадим Николайчук, Юлия Бернгардт, Олег Тетерин, Беате Мегия Барановска, Никита Осипов, Эвилена Протекторе, Анастасия Ячменкина, Лаурис Силиньш, Елизавета Мания, Патрикс Янис Табакс.

Ближайшие показы: 12.12., 13.12., 14.12., 16.12., 25.12., 26.12., 27.12., 7.01., 8.01., 9.01., 10.01.

Встретимся в Чехове!