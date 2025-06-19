Как уточняет ведомство, информация опубликована с согласия компетентных учреждений. Систему разрабатывали четыре компании: AS RIX Technologies, SIA Baltic Software Factory, SIA ZZ Dats и SIA Datorzinību centrs. По данным Государственного агентства цифрового развития, общие расходы на создание и обслуживание избирательной системы уже достигли 1,81 млн евро.

Первые сигналы о проблемах появились спустя два часа после завершения голосования. В итоге было принято решение пересчитывать голоса вручную. При этом председатель Рижской избирательной комиссии Марис Звидрис заявил агентству LETA, что предупреждения об ИТ-проблемах от избирательных комиссий были проигнорированы.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич констатировал, что Центральная избирательная комиссия и госагентство и не справились с организацией подсчёта голосов. ОН выразил надежду, что парламент и правительство дадут оценку их работе.

После скандала министр Инга Берзиня, в подчинении которой находится Агентство цифрового развития, отстранила от должности его директора Йорена Лиопу. В тот же день Берзиня сообщила премьер-министру Эвике Силине о своей отставке.

В этот же день о своей отставке заявила и глава ЦИК Кристине Саулите. Сначала она заявила, что «ещё подумает», но позднее направила заявление в Сейм. В четверг парламент большинством голосов поддержал её уход.