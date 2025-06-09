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Провал электронной системы голосования во время выборов: от должности отстранен директор Госагентства (2)

Редакция PRESS 9 июня, 2025 14:12

Новости Латвии 2 комментариев

Valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Jorens Liopa piedalās preses konferencē, kurā informē par kandidātu sarakstu iesniegšanu 2025. gada pašvaldību vēlēšanām.

Глава министерства умной администрации и социального развития Инга Берзиня отстранила директора Государственного агентства цифрового развития (VDAA) Йорена Лиопа после громкого сбоя системы голосования на муниципальных выборах.

В интервью TV3 Берзиня заявила, что подсчёт голосов прошёл с серьёзными нарушениями и это недопустимо. По её словам, в преддверии выборов в Сейм 2026 года на таких постах должны быть исключительно надёжные люди. Обязанности главы VDAA временно возложены на госсекретаря министерства Эдвина Балшевица.

Сбои в электронной системе стали причиной задержек в обработке данных. По данным VDAA, отсканировано было только 41% бюллетеней, и то с перебоями. Всего через систему прошло более 600 участков, где работали электронные сканеры.

Начата внутренняя проверка: агентство анализирует работу как технических специалистов, так и подрядчиков и аудиторов. Представитель VDAA Агнесе Ткаченко подчеркнула, что если бы причины сбоев можно было быстро выявить, меры были бы приняты сразу в ночь выборов.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс также резко раскритиковал работу VDAA и Центральной избирательной комиссии, заявив, что они провалили организацию выборов. Он призвал парламент и правительство оценить ответственность должностных лиц и не допустить повторения подобных ситуаций на следующих выборах.

Сам Лиоп накануне заявил в эфире TV3, что считает преждевременным брать на себя ответственность за технические неполадки.

Межведомственная группа уже приступила к служебной проверке. Итоги расследования могут повлиять на кадровые решения и будущее всей системы электронного голосования.

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