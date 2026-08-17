В сообщении говорится, что на собрании были представлены держатели более 25% общей основной суммы облигаций. Более 75% участвовавших в голосовании держателей облигаций поддержали каждое из решений, описанных в дополнительном уведомлении.
Держатели облигаций одобрили капитализацию процентных выплат, которые должны были быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года. Это означает, что соответствующие проценты не будут выплачены деньгами, а будут добавлены к основной сумме облигаций в соответствии с измененными условиями документации.
Процентные выплаты по облигациям производятся ежеквартально в размере 13,775 млн евро — 14 февраля, 14 мая, 14 августа и 14 ноября.
Кроме того, держатели облигаций одобрили временное освобождение от требования о минимальном уровне ликвидности до 14 ноября 2026 года, а также от некоторых требований в отношении резервного счета для обслуживания облигаций. Поддержаны и изменения отдельных сроков уведомления и требований к кворуму на будущих собраниях держателей облигаций.
В соответствии с разработанным airBaltic бизнес-планом компания намерена привлечь у держателей облигаций 225 млн евро промежуточного финансирования, при этом часть существующих облигаций планируется конвертировать в доли капитала. На собрании в понедельник вопрос о промежуточном финансировании пока не рассматривался.
В airBaltic отмечают, что принятые решения предоставляют компании дополнительную гибкость для реализации пересмотренного бизнес-плана и продолжения работы по привлечению промежуточного финансирования.
По информации авиакомпании, цель этих мер — улучшить ликвидность и создать стабильную основу для дальнейшей деятельности airBaltic, пока компания совместно с основными заинтересованными сторонами согласовывает условия промежуточного финансирования. Пересмотренный бизнес-план предусматривает укрепление долгосрочной финансовой устойчивости компании, концентрацию маршрутной сети вокруг Риги как основной базы авиакомпании, оптимизацию численности и использования самолетов Airbus A220-300, а также структурное снижение расходов.
В airBaltic подчеркивают, что на собрании держатели облигаций не голосовали за привлечение промежуточного финансирования или его условия, поскольку этот вопрос не был включен в повестку дня, о чем держатели облигаций были заранее уведомлены. Условия финансирования все еще разрабатываются, а дополнительная информация будет предоставлена позднее, как только она станет доступна.
Авиакомпания также подчеркивает, что принятые решения обеспечивают непрерывность деятельности airBaltic. Полетная программа выполняется в полном объеме и в соответствии с расписанием, поэтому пассажиры могут продолжать бронировать будущие поездки. Одобренные изменения будут внесены в основные документы эмиссии облигаций.
В 2024 году airBaltic выпустила облигации на сумму 380 млн евро с годовой процентной ставкой 14,5%. Государство приобрело облигации на 50 млн евро, поэтому Латвию на собрании представляло Государственное казначейство.
Как сообщалось ранее, совет airBaltic утвердил бизнес-план, предусматривающий, в частности, привлечение 225 млн евро промежуточного финансирования для улучшения ликвидности с использованием существующего обеспечения по приоритетным облигациям с погашением в 2029 году.
В долгосрочной перспективе предусмотрена рекапитализация компании за счет нового займа на сумму до 225 млн евро и привлечения 100 млн евро нового собственного капитала. Часть существующих облигаций 2029 года планируется конвертировать в доли капитала компании, а оставшуюся часть заменить новым, меньшим долгом на сумму до 125 млн евро.
Бизнес-план также предусматривает, что к концу 2026 года airBaltic будет эксплуатировать 36 самолетов Airbus A220-300 по сравнению с нынешними 54. В дальнейшем флот планируется постепенно увеличить примерно до 40 самолетов к 2031 году.
14 августа правительство на внеочередном заседании концептуально поддержало три решения, направленных на финансовую стабилизацию airBaltic. Окончательное решение по ним еще предстоит принять Сейму.
В частности, правительство попросит Сейм предоставить полномочия для возможного участия государства в приобретении облигаций промежуточного финансирования airBaltic на сумму до 30 млн евро — одновременно с частными инвесторами и на идентичных условиях. Кабинет министров сможет отдельно принять решение о приобретении облигаций, если в этом возникнет необходимость.
Кроме того, планируется капитализировать требования, вытекающие из государственного займа и уже принадлежащих государству облигаций. Это означает, что государственные облигации airBaltic на сумму 50 млн евро и оставшаяся часть займа в размере более 17 млн евро будут конвертированы в доли капитала авиакомпании.
Правительство также концептуально поддержало продление срока погашения государственного займа в размере 30 млн евро — с конца августа до конца текущего года. К 24 июля airBaltic выплатила 12,9 млн евро основной суммы государственного займа и предусмотренных договором процентов.
Как сообщалось ранее, оборот концерна airBaltic в прошлом году по сравнению с 2024 годом вырос на 4,2% и составил 779,344 млн евро. Убытки концерна составили 44,337 млн евро — в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. В 2025 году авиакомпания перевезла в общей сложности 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем годом ранее.
Летом прошлого года акционером airBaltic стала немецкая национальная авиакомпания Lufthansa. В настоящее время Латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa — 10%, компании датского предпринимателя и финансового инвестора Ларса Тюсена Aircraft Leasing 1 — 1,62%, еще 0,01% принадлежит другим акционерам. Уставный капитал компании составляет 41,819 млн евро.
Учитывая финансовые результаты 2025 года и ситуацию на рынке, airBaltic приостановила подготовку к возможному первичному публичному размещению акций (IPO) и в настоящее время не рассматривает его как потенциальный источник капитала в 2026 году, говорится в годовом отчете авиакомпании.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.