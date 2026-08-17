Кроме того, держатели облигаций одобрили временное освобождение от требования о минимальном уровне ликвидности до 14 ноября 2026 года, а также от некоторых требований в отношении резервного счета для обслуживания облигаций. Поддержаны и изменения отдельных сроков уведомления и требований к кворуму на будущих собраниях держателей облигаций.

В соответствии с разработанным airBaltic бизнес-планом компания намерена привлечь у держателей облигаций 225 млн евро промежуточного финансирования, при этом часть существующих облигаций планируется конвертировать в доли капитала. На собрании в понедельник вопрос о промежуточном финансировании пока не рассматривался.

В airBaltic отмечают, что принятые решения предоставляют компании дополнительную гибкость для реализации пересмотренного бизнес-плана и продолжения работы по привлечению промежуточного финансирования.