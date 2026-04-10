Прощай, колоноскопия? Новый тест находит рак по обычному анализу

Учёные заявили, что научились выявлять рак кишечника… по обычному анализу кала.

И точность — неожиданно высокая.

Новый метод показывает до 90% случаев — почти на уровне колоноскопии, которая считается «золотым стандартом» диагностики.

Всё дело — в бактериях.

Исследователи обнаружили, что микрофлора кишечника меняется при развитии рака, и эти изменения можно «прочитать». Причём не просто по видам бактерий, а по более тонким различиям внутри них — своеобразным «подгруппам».

Именно это позволило увидеть то, что раньше ускользало.

Дальше — технология.

Алгоритмы анализируют образец и находят характерные сигналы, связанные с заболеванием.

Без трубок, без подготовки, без стресса.

И это может изменить поведение людей.

Сегодня многие откладывают обследования именно из-за дискомфорта. В результате рак часто обнаруживают поздно — когда лечить сложнее.

Простой тест может всё перевернуть: проверка станет быстрее, дешевле и… менее пугающей.

Но есть нюанс.

Речь пока не о полной замене. Скорее — о новой системе: сначала простой тест, а уже потом, при необходимости, более серьёзные процедуры.

Тем не менее направление очевидно.

И если технология подтвердится в клинических испытаниях, привычный сценарий «терпеть ради диагностики» может уйти в прошлое.

А значит — проверяться начнут чаще.

И, возможно, вовремя.