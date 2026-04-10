Прощай, колоноскопия? Новый тест находит рак по обычному анализу

Учёные заявили, что научились выявлять рак кишечника… по обычному анализу кала.
И точность — неожиданно высокая.
Новый метод показывает до 90% случаев — почти на уровне колоноскопии, которая считается «золотым стандартом» диагностики.
Всё дело — в бактериях.
Исследователи обнаружили, что микрофлора кишечника меняется при развитии рака, и эти изменения можно «прочитать». Причём не просто по видам бактерий, а по более тонким различиям внутри них — своеобразным «подгруппам».
Именно это позволило увидеть то, что раньше ускользало.
Дальше — технология.
Алгоритмы анализируют образец и находят характерные сигналы, связанные с заболеванием.
Без трубок, без подготовки, без стресса.
И это может изменить поведение людей.
Сегодня многие откладывают обследования именно из-за дискомфорта. В результате рак часто обнаруживают поздно — когда лечить сложнее.
Простой тест может всё перевернуть: проверка станет быстрее, дешевле и… менее пугающей.
Но есть нюанс.
Речь пока не о полной замене. Скорее — о новой системе: сначала простой тест, а уже потом, при необходимости, более серьёзные процедуры.
Тем не менее направление очевидно.
И если технология подтвердится в клинических испытаниях, привычный сценарий «терпеть ради диагностики» может уйти в прошлое.
А значит — проверяться начнут чаще.
И, возможно, вовремя.