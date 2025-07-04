Промышленность Латвии подаёт признаки жизни

На первый взгляд — хорошие новости. Заводы работают активнее, экспорт растёт, на рынке становится больше продукции. Особенно уверенно чувствуют себя пищевая промышленность, машиностроение, а также отрасли, связанные с электроникой и полиграфией. Рост там колеблется от 2,7% до почти 12%.

Но если заглянуть глубже, картина не такая однозначная. Рост обеспечили в первую очередь внешние рынки: заказы из-за границы начали восстанавливаться. Лучше всего дела идут у производителей оборудования, электротехники и пищевых товаров. Это значит, что экспорт снова становится драйвером экономики.

Среди растущих секторов:

производство машин и оборудования: +10,5%

электроника и оптика: +7,2%

полиграфия: +9,8%

неметаллические материалы: +11,9%

пищевая промышленность: +2,7%

Есть и провальные направления. Производство одежды сократилось почти на 26%, химическая промышленность упала более чем на 11%, деревообработка — почти на 2%. Эти отрасли продолжают терять объёмы, и без переориентации на новые рынки будут и дальше стагнировать.

Минэкономики называет два основных риска: импортные тарифы США и рынки СНГ.

Если Штаты введут пошлины, латвийским экспортёрам будет труднее конкурировать. А предприятия, которые "завязаны" на Россию и другие страны региона, должны срочно искать альтернативы. Надёжности там больше нет.

Также сохраняется общая геополитическая нестабильность — она влияет на цепочки поставок и инвестиционные планы.

Латвийская промышленность оживает — но неровно. Пока одни отрасли наращивают обороты, другие тонут. Экономике нужен гибкий переход: диверсификация рынков, инвестиции в производство и быстрая реакция на изменения. Без этого рост легко может смениться новой рецессией.