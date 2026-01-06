Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Прокуратура: продажный помощник судьи разболтал тайну следствия

Редакция PRESS 6 января, 2026 18:19

Важно 0 комментариев

Прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором помощник судьи обвиняется в разглашении не подлежащей оглашению информации, содержащейся в материалах уголовного процесса, а также в требовании 500 евро в обмен на дополнительную информацию.

Как сообщила агентству LETA прокуратура, прокурор Следственной прокуратуры Службы по расследованию преступлений в государственных учреждениях (NNVIDIP) направил в Суд по экономическим делам уголовное дело, в котором помощник следственного судьи Рижского городского суда обвиняется в разглашении конфиденциальных сведений и вымогательстве материальной выгоды.

Будучи сотрудником государственного учреждения, которому был предоставлен доступ к материалам уголовного дела, содержащим тайну следствия на начальной досудебной стадии, обвиняемый, руководствуясь корыстными мотивами, незаконно требовал деньги и раскрывал часть сведений, содержащихся в материалах уголовного процесса.

Для реализации своего преступного умысла обвиняемый использовал специально созданный для этих целей электронный почтовый ящик и мессенджер Telegram, через которые по собственной инициативе связался с лицом, участвующим в уголовном процессе, в ходе общения раскрывая часть информации из материалов дела.

За незаконную передачу остальной имеющейся у него информации о ходе уголовного процесса и копий материалов обвиняемый потребовал 500 евро. В прокуратуре подчёркивают, что после выдвижения требования о материальной выгоде помощник судьи совершил конкретные и целенаправленные действия для подготовки к фактической передаче материалов участнику уголовного процесса. Обвиняемый с помощью мобильного телефона сделал не менее 52 отдельных фотографий, на которых зафиксировано содержание материалов уголовного дела.

По причинам, не зависящим от воли обвиняемого, получить указанную сумму не удалось, и, соответственно, материалы уголовного дела участнику процесса переданы не были.

Старший прокурор NNVIDIP Янис Омулс подчёркивает, что защита информации, в том числе соблюдение тайны следствия, является важнейшим условием законности и доверия общества к судебной власти. Он отмечает, что сотрудники суда обязаны обеспечивать конфиденциальность находящейся в их распоряжении информации, а любое разглашение сведений из материалов уголовных дел, не связанное с непосредственным исполнением служебных обязанностей, категорически запрещено и недопустимо, поскольку может поставить под угрозу ход расследования, объективность судебного разбирательства и справедливость правосудия.

Кроме того, такая утечка информации может нарушить права свидетелей, потерпевших или обвиняемых, нанести существенный ущерб интересам государства и поставить под угрозу обеспечение справедливого суда, подчёркивает он.

Для предотвращения подобных рисков большое значение имеют тщательный отбор сотрудников суда и адекватное вознаграждение, способствующие профессиональному и ответственному поведению и, в том числе, снижению коррупционных рисков, подчёркивает Омулс.

Комментарии (0)
