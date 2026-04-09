По его словам, если смотреть на динамику рейтингов за последние годы, регулярно наблюдаются колебания, поэтому окончательные выводы можно сделать только после подсчета голосов на выборах.

В то же время Юревицс обратил внимание на то, что согласно социологическим опросам популистским и прокремлевским силам сравнительно успешно удалось получить значительную поддержку избирателей. По его словам, это серьезный сигнал для всех государственно ориентированных партий - в тот момент, когда латышские партии начинают нападать друг на друга, наибольшую выгоду от конфликтов получают популисты.

Юревицс подчеркнул, что общество ждет от политиков не громкой риторики и взаимной конкуренции, а способности принимать решения и выполнять свою работу. По его словам, "Новое Единство" до сих пор старалось действовать именно таким образом, однако в будущем партии придется предъявлять к себе более высокие требования, а также более строго относиться как к политическим партнерам, так и к оппонентам.

Он также отметил, что колебания рейтингов в течение года подтверждают, что настроения в обществе меняются и их нельзя оценивать только по одному опросу. Тем не менее общая картина вызывает обеспокоенность, поскольку популистские и прокремлевские силы могут стать значимым фактором на выборах в Сейм. Юревицс подчеркнул, что "Новое Единство" обязано сделать все возможное, чтобы уменьшить влияние этих сил, в том числе прекратив внутренние конфликты между государственно ориентированными партиями.

Как сообщалось, в марте в рейтинге популярности наилучший результат среди партий правящей коалиции показали "Прогрессивные", опередив представляемое премьер-министром "Новое Единство", тогда как рейтинг Союза зеленых и крестьян (СЗК) был ниже 5%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром SKDS по заказу Латвийского телевидения.

Лидером рейтинга с поддержкой 8,9% избирателей остается "Латвия на первом месте" (ЛПМ), которую в ноябре прошлого года поддерживали 8,6% избирателей. На втором месте - "Прогрессивные", которых поддерживают 6,9% избирателей (в ноябре прошлого года - 6,6%), а третье место занимает Национальное объединение - 6,4%, тогда как в ноябре рейтинг этой партии составлял 5,6%.

Далее следуют "Суверенная власть" - 6,2%, "Объединенный список" - 6% и "Новое Единство" - 5,9%, рейтинг которого по сравнению с ноябрем прошлого года (8,3%) упал наиболее существенно.

Остальные политические силы в марте не преодолели бы 5%-ный барьер, необходимый для избрания в Сейм. Первым за чертой остался бы СЗК, который поддержали 4,7% избирателей. В свою очередь за партию "За стабильность!" на выборах в Сейм были готовы проголосовать 2,7% избирателей.

Не знали, за кого голосовать, 26,1% опрошенных, и это меньше, чем по результатам опроса в ноябре прошлого года. В то же время по сравнению с ноябрем немного выросла доля тех, кто не планирует участвовать в выборах.