«Прокремлевским силам удалось привлечь значительную часть избирателей»: Юревиц о рейтингах (4)

9 апреля, 2026 16:01

Прокремлевским силам сравнительно успешно удалось привлечь значительную часть избирателей, заявил агентству ЛЕТА руководитель фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмундс Юревицс, комментируя последние рейтинги партий.

По его словам, если смотреть на динамику рейтингов за последние годы, регулярно наблюдаются колебания, поэтому окончательные выводы можно сделать только после подсчета голосов на выборах.

В то же время Юревицс обратил внимание на то, что согласно социологическим опросам популистским и прокремлевским силам сравнительно успешно удалось получить значительную поддержку избирателей. По его словам, это серьезный сигнал для всех государственно ориентированных партий - в тот момент, когда латышские партии начинают нападать друг на друга, наибольшую выгоду от конфликтов получают популисты.

Юревицс подчеркнул, что общество ждет от политиков не громкой риторики и взаимной конкуренции, а способности принимать решения и выполнять свою работу. По его словам, "Новое Единство" до сих пор старалось действовать именно таким образом, однако в будущем партии придется предъявлять к себе более высокие требования, а также более строго относиться как к политическим партнерам, так и к оппонентам.

Он также отметил, что колебания рейтингов в течение года подтверждают, что настроения в обществе меняются и их нельзя оценивать только по одному опросу. Тем не менее общая картина вызывает обеспокоенность, поскольку популистские и прокремлевские силы могут стать значимым фактором на выборах в Сейм. Юревицс подчеркнул, что "Новое Единство" обязано сделать все возможное, чтобы уменьшить влияние этих сил, в том числе прекратив внутренние конфликты между государственно ориентированными партиями.

Как сообщалось, в марте в рейтинге популярности наилучший результат среди партий правящей коалиции показали "Прогрессивные", опередив представляемое премьер-министром "Новое Единство", тогда как рейтинг Союза зеленых и крестьян (СЗК) был ниже 5%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром SKDS по заказу Латвийского телевидения.

Лидером рейтинга с поддержкой 8,9% избирателей остается "Латвия на первом месте" (ЛПМ), которую в ноябре прошлого года поддерживали 8,6% избирателей. На втором месте - "Прогрессивные", которых поддерживают 6,9% избирателей (в ноябре прошлого года - 6,6%), а третье место занимает Национальное объединение - 6,4%, тогда как в ноябре рейтинг этой партии составлял 5,6%.

Далее следуют "Суверенная власть" - 6,2%, "Объединенный список" - 6% и "Новое Единство" - 5,9%, рейтинг которого по сравнению с ноябрем прошлого года (8,3%) упал наиболее существенно.

Остальные политические силы в марте не преодолели бы 5%-ный барьер, необходимый для избрания в Сейм. Первым за чертой остался бы СЗК, который поддержали 4,7% избирателей. В свою очередь за партию "За стабильность!" на выборах в Сейм были готовы проголосовать 2,7% избирателей.

Не знали, за кого голосовать, 26,1% опрошенных, и это меньше, чем по результатам опроса в ноябре прошлого года. В то же время по сравнению с ноябрем немного выросла доля тех, кто не планирует участвовать в выборах.

Комментарии (4)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (4)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (4)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (4)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (4)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (4)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (4)

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (4)

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

