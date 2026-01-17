Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Проголосую за тех, кто ликвидирует этот маразм»: перенос рабочих дней многим не по нраву

Редакция PRESS 17 января, 2026 15:46

Важно 0 комментариев

Depositphotos

Сегодня, 17 января, в Латвии в государственных и муниципальных учреждениях - рабочая суббота, поскольку 2 января было выходным днём. По этому поводу было выпущено специальное распоряжение Кабмина.

Однако не всех устраивает такой перенос. На платформе "Х" довольно много критических замечаний по этому поводу, а президент Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) и председатель правления рыбопромышленного предприятия SIA Karavela Андрис Бите поделился впечатлениями, как он пытался попасть на работу.

"Сценка перенесённого рабочего дня. LDDK арендует офис в здании Школы государственной администрации. В этом же здании находится ещё и Центр кризисного управления. Сегодня я не смог зайти туда через центральную дверь, даже нажимая на все кнопки звонков. Сейчас попробовал ещё раз. Появился сторож. Говорит, выходной, нечего работать".

Есть те, кто призывает ликвидировать "этот маразм", но высказываются и мнения в защиту переноса:

- Перенесённые рабочие дни идеально характеризуют публичный сектор и отношение чиновников.

- Андрис, они же на удалёнке.

- Если в такие перенесённые рабочие дни звонить в госучреждения конкретным сотрудникам, в +/- 90% случаев ответа на звонок не будет!

- В трудовой инспекции тоже свет только в одном окне. А может, у всех в самом деле взят отгул.

- Проголосую за партию, которая ликвидирует маразм с переносом выходных. Это вредительство и дебилизм.

- Все министерства и госучреждения сегодня полны усердными тружениками? Или сегодня все "работают" удалённо? Давно уже пора было отменить этот архаичный подход.

- Ни в коем случае не надо отменять. Детские сады работают. Наконец у такого множества родительских пар появилось время на себя, чтобы побыть вдвоём.

- Идут дискуссии о 4-дневной трудовой неделе, а тут до сих пор жалуются, что, если не придёшь в офис, работой не считается. Это ничего, что компьютер и тут, и там одинаковый.

 

11 тысяч за ремонт троллейбуса: как наказало водителя Rīgas satiksme

«Каждое слово — перл»: Рижская дума за 600 тысяч исследует перекрёсток на тихой улице (ВИДЕО)

«Неаткарига» — о перспективах латвийской политики: «Может выйти облом. Причём заслуженный»

