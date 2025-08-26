Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Профсоюз медиков: Латвия не должна стать хорошо охраняемым кладбищем

© LETA 26 августа, 2025 10:19

Новости Латвии 0 комментариев

Если требуемые медиками дополнительные средства на увеличение зарплат медперсонала не будут найдены, создастся впечатление, будто кто-то хочет сделать Латвию хорошо охраняемым кладбищем, заявил в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) Валдис Керис.

"Вряд ли это правильно", - рассуждает он.

Керис прогнозирует, что дальнейшие переговоры по этому вопросу будут сложными. При этом он отметил, что профсоюз лишь призывает поддерживать нынешнюю оплату труда на конкурентоспособном уровне и ничего больше.

По словам Кериса, министр отрасли понимает эти требования и признает их справедливыми. ЛПРЗСУ также обратился к парламентским фракциям, призвав выполнить рекомендацию Еврокомиссии - для повышения конкурентоспособности, устойчивости и социальной справедливости государства обеспечить существенный прирост финансирования не только в сфере обороны, но и здравоохранения.

"Мы, конечно, понимаем сложность ситуации, но, с другой стороны, расходы бюджета рассчитаны в примерном объеме 18 млрд евро, и нем вполне возможно найти необходимые для здравоохранения средства", - уверен Керис.

Как сообщалось, ЛПРЗСУ ждет от Министерства здравоохранения роста зарплат медицинского персонала по меньшей мере на 13,5%, сообщил Керис на прошлой неделе после разговора профсоюза с Минздравом.

Такое требование на 1,5 процентных пункта ниже по сравнению с заявленными ранее 15%, но все равно потребует из бюджета дополнительных 133 млн евро.

До своего заседания 16 сентября ЛПРЗСУ будет ждать реакции правительства на выдвинутые требования, а затем состоится обсуждение дальнейших действий. Глава профсоюза не исключил, что если требования не будут удовлетворены, может быть начата предзабастовочная процедура, хотя сейчас еще "рано принимать решение о таком сценарии".

Сегодня в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" Абу Мери признал, что очень скептически смотрит на возможность изыскания в бюджете следующего года требуемых медиками дополнительных 133 млн евро. По словам министра, нужно быть честными и понимать, что такая сумма не выглядит реальной для здравоохранения, учитывая, что общая выделенная сумма может составить чуть более 150 млн евро, а объективных потребностей много и в разных отраслях, в том числе демографии и образования.

Однако если в фискальном пространстве появится финансирование, которое можно будет направить на увеличение зарплат медиков, то в приоритетном порядке можно было бы увеличить самые низкие зарплаты, в том числе для медсестер, которые сейчас получают меньше, чем в среднем по Евросоюзу. Однако и этого министр пока обещать не может, поскольку надо помнить о достигнутой в прошлом году договоренности о том, что фонд вознаграждения не должен вырасти более чем на 2,6%.

На вопрос, какой экономии можно добиться путем повышения эффективности внутри системы здравоохранения, министр ответил, что в лучшем случае это могут быть 10-15 млн евро ежегодно, но в то же время это означает и инвестиции, например, в цифровизацию.
 

