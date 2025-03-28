«Приходите, когда убьют». Националисту Спрогису угрожали в соцсетях, но полиция не нашла состава преступления

Айнис Спрогис пожаловался на ситуацию в Твиттере/X: "Государственную полицию не волнует, что я получал прямые угрозы убить меня, мою жену (находящуюся на восьмом месяце беременности) и детей. В своем ответном письме Госполиция указывает, что «состава уголовного преступления нет. Конечно же, я обжаловал это решение (Ю.Борисенко) в прокуратуре».

@Valsts_policija vienalga, ka saņēmu tiešus draudus nogalināt mani, manu sievu (8. grūtniecības mēnesis) un bērnus. @Valsts_policija atbilde? "Noziedzīgās nodarījuma sastāva nav".

Protams, esmu pārsūdzējis šo (J.Borisenko) lēmumu prokuratūrā. pic.twitter.com/kqYgBMD4iT — Ainis Sproģis ♥️ (@ainissprogis) March 17, 2025

Заявление в полицию было написано после того, как на сайте «Х» появились два враждебных поста, посвященных Айнису Спрогису, с явными угрозами в его адрес и адрес его семьи на русском языке с анонимного аккаунта.

Полиция считает, что угрозы не нужно воспринимать всерьез, поскольку не последовало никаких действий. Причины отказа в расследовании можно прочитать на фотографии, прикрепленной к посту с ответом полиции.

В комментариях люди поддерживали Айниса.

"Неприкасаемая латвийская каста может даже угрожать смертью. И ничего им за это не будет. А латыш назвал ватников ватниками и сразу судебное разбирательство", - написали они.