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«Приходите, когда убьют». Националисту Спрогису угрожали в соцсетях, но полиция не нашла состава преступления

Редакция PRESS 28 марта, 2025 11:35

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LETA

Националист Айнис Спрогис, который получил широкую известность в 2018 году, когда был задержан в Парке победы 9 мая, выйдя с плакатом: "Не знать госязык страны, в которой живешь, может гость, идиот или оккупант, который навязывает свой язык!", получил в Твиттере/X несколько угроз на русском языке. И немедленно обратился в полицию. Но в полиции сообщили, что состава преступления нет.

Айнис Спрогис пожаловался на ситуацию в Твиттере/X: "Государственную полицию не волнует, что я получал прямые угрозы убить меня, мою жену (находящуюся на восьмом месяце беременности) и детей. В своем ответном письме Госполиция указывает, что «состава уголовного преступления нет. Конечно же, я обжаловал это решение (Ю.Борисенко) в прокуратуре».

Заявление в полицию было написано после того, как на сайте «Х» появились два враждебных поста, посвященных Айнису Спрогису, с явными угрозами в его адрес и адрес его семьи на русском языке с анонимного аккаунта.

Полиция считает, что угрозы не нужно воспринимать всерьез, поскольку не последовало никаких действий. Причины отказа в расследовании можно прочитать на фотографии, прикрепленной к посту с ответом полиции.

В комментариях люди поддерживали Айниса.

"Неприкасаемая латвийская каста может даже угрожать смертью. И ничего им за это не будет. А латыш назвал ватников ватниками и сразу судебное разбирательство", - написали они.

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