Напомним, что в этом году, и особенно перед выборами в Сейм, шли оживленные дискуссии о том, что минимальную зарплату надо бы поднять до 835 евро.

Размер минимальной зарплаты пересматривается ежегодно. Согласно установленной методике, он должен составлять 46% средней зарплаты по стране за предыдущий год. Именно из такого расчета в 2027 году размер минимальной зарплаты должен повыситься не на 40, а на 55 евро, то есть до 835 евро.

Но правительство приняло решение придерживаться ранее утвержденного графика, предусматривающего увеличение минималки только на 40 евро. Эту позицию поддержали Министерство финансов и Латвийская конфедерация работодателей. Таким образом, работники с минимальной зарплатой недополучат в следующем году в общей сложности 180 евро до вычета налогов.