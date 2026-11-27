На 40 евро больше
А ведь были и другие предложения.
Минимальная зарплата в Латвии в 2027 году вырастет согласно ранее утвержденному графику — с нынешних 780 до 820 евро. То есть каждый год – плюс 40 евро.
Напомним, что в этом году, и особенно перед выборами в Сейм, шли оживленные дискуссии о том, что минимальную зарплату надо бы поднять до 835 евро.
Размер минимальной зарплаты пересматривается ежегодно. Согласно установленной методике, он должен составлять 46% средней зарплаты по стране за предыдущий год. Именно из такого расчета в 2027 году размер минимальной зарплаты должен повыситься не на 40, а на 55 евро, то есть до 835 евро.
Но правительство приняло решение придерживаться ранее утвержденного графика, предусматривающего увеличение минималки только на 40 евро. Эту позицию поддержали Министерство финансов и Латвийская конфедерация работодателей. Таким образом, работники с минимальной зарплатой недополучат в следующем году в общей сложности 180 евро до вычета налогов.
Работодатели выступают против более резкого увеличения минималки. Дополнительные расходы особенно сильно ударят по бюджетам самоуправлений и предприятий государственного сектора, где многие зарплаты привязаны к минимальной.
Сейчас около 17% работников получают минимальную зарплату или меньше.
Профсоюзы предлагают быстрее увеличивать необлагаемый минимум: это позволит немного увеличить доходы не только получателей минимальной зарплаты, но и остальных работников.. В 2026 и 2027 годах он предусмотрен на уровне 570 евро в месяц.
Национальный совет по трехстороннему сотрудничеству планирует вернуться к вопросу минимальной зарплаты в июне 2027 года. Тогда могут быть пересмотрены параметры ее дальнейшего повышения, но изменения будут касаться уже 2028 года.
Не исключается, что именно в 2028 году минимальную зарплату и необлагаемый минимум удастся увеличить заметнее. Пока же власти предпочли сохранить прежний график, несмотря на то что расчетная формула предполагает более существенную прибавку.
Раз в месяц
Как выплачивается зарплата?
Когда надо выплачивать зарплату? Старшее поколение помнит знаменательные два дня месяца — когда выплачивали аванс и получку. В настоящее время практикуется выплата один раз в месяц. А что говорит закон?
Трудовое законодательство предусматривает норму, которая обязывает работодателя производить оплату за проделанную работу не реже чем два раза в месяц. Но при обоюдном соглашении между работником и работодателем допускается норма выплаты – один раз в месяц.
Если же установленная система оплаты меняется, работодатель обязан не позднее чем за 1 месяц письменно информировать работников о введении нового порядка выплат или оплаты труда.
Какую информацию о заработанных деньгах имеет право получить работник? Как закон трактует права работника в этом плане?
По требованию работника работодатель обязан:
— выдать справку о его заработной плате и произведенных обязательных платежах государственного социального страхования;
— выдать письменный расчет оплаты труда и объяснить его;
— выплатить работнику доплату — за дополнительную или сверхурочную работу, а также за работу в ночное время и в праздничные дни;
— выплатить премии, предусмотренные законом «О труде» и трудовым договором.
Зарплата и доплата
Как оплачивается труд латвийцев?
Оплата труда — это вознаграждение, которое работник регулярно получает за проведенную работу. Систему и порядок оплаты труда устанавливает закон «О труде» (Darba likums), а десятки правил Кабинета министров регулируют схему вознаграждения в различных сферах деятельности.
Законодательство предусматривает несколько видов оплаты труда и определенной проделанной работы:
— зарплата;
— доплата за дополнительную работу (размер устанавливает трудовое соглашение или коллективный договор);
— доплата за работу в особых условиях (размер устанавливает трудовое соглашение или коллективный договор);
— доплата за работу ночью (не менее 50% от установленной работнику часовой или дневной ставки или больше по обоюдному соглашению);
— доплата, установленная в трудовом соглашении или коллективном договоре;
— премия;
— доплата за сверхурочную работу или работу в праздничные дни (не менее 100% от установленной работнику часовой или дневной ставки или согласно обоюдному соглашению).
Также по договоренности между работодателем и работником возможны другие виды вознаграждения.
Где жить хорошо?
Средние брутто-зарплаты по Европе
Номинальные зарплаты и доходы с учетом паритета покупательной способности в странах Европы очень различаются. Согласно отчету ОЭСР Taxing Wages 2026, годовые средние брутто-зарплаты в Европе варьируются от 18 590 евро в Турции до 107 487 евро в Швейцарии. Данные охватывают 27 европейских стран, из которых 22 являются членами ЕС.
Швейцария — единственная страна, где средняя брутто-зарплата превышает 100 000 евро. На втором месте находится Исландия с 85 950 евро. Люксембург возглавляет страны ЕС с показателем 77 844 евро, занимая третье место в общем рейтинге.
Дания (71 961 евро) и Нидерланды (69 028 евро) замыкают пятерку лидеров.
Норвегия с 68 420 евро немного отстает.
Лидирует Германия с 66 700 евро, за ней следует Великобритания — 65 340 евро.
Остальные три крупные экономики значительно ниже: Франция — 45 964 евро, Италия — 36 594 евро, Испания — 32 678 евро. Австрия (63 054 евро), Бельгия (62 348 евро), Ирландия (60 258 евро), Финляндия (55 462 евро) и Швеция (50 338 евро) находятся между этими группами — все выше 50 000 евро.
В Словакии самые низкие годовые зарплаты в ЕС — 19 590 евро.
Всего девять из 22 стран ЕС в списке находятся ниже уровня 30 000 евро. В том числе Венгрия (21 257 евро), Латвия (21 321 евро), Чехия (23 685 евро), Португалия (24 254 евро) и Польша (24 490 евро) — все ниже 25 000 евро. Эстония (25 603 евро), Греция (26 563 евро) и Литва (28 474 евро) — все ниже 30 000 евро.
Подготовила Вера ВОЛОДИНА
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