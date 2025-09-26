Прибыль падает: сколько заработали латвийские банки в этом году?

В частности, в августе МФУ получили прибыль в размере 37,6 млн евро.

Активы МФУ на 31 августа 2025 года составили 30,071 млрд евро, что на 5,7%, или 1,619 млрд евро, больше, чем на конец августа 2024 года, когда активы МФУ составляли 28,452 млрд евро.

В конце августа остаток по кредитам, выданным резидентам латвийскими МФУ, составил 15,377 млрд евро, что на 9,8% больше, чем годом ранее. В том числе латвийские МФУ выдали резидентам по кредитам в евро 15,288 млрд евро, что на 9,8% больше, чем годом ранее, а остаток по кредитам в иностранной валюте составил 88,8 млн евро, что на 4,5% больше.

Остаток привлеченных от резидентов вкладов на конец августа 2025 года составил 20,012 млрд евро, что на 8,3% больше, чем годом ранее. В том числе вклады в евро составили 18,715 млрд евро, а вклады в иностранной валюте сделаны в объеме 1,297 евро. Размер вкладов в евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 8,6%, а размер вкладов в иностранной валюте вырос на 4%.

Капитал и резервы латвийских МФУ в конце августа составили 3,468 млрд евро, что на 1,8% меньше, чем в конце августа 2024 года.

В 2024 году прибыль латвийских МФУ составила 521,5 млн евро, что на 8,6% меньше, чем в 2023 году, в том числе за восемь месяцев прошлого года - 331 млн евро.

МФУ - это кредитные учреждения и финансовые общества, принимающие вклады от клиентов, не являющихся МФУ, а также за свой счет предоставляющие кредиты и вкладывающие в ценные бумаги.