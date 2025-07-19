«Президент сказал — будем душить»: в РФ усилят ограничения на ПО из-за рубежа

Президент Путин поручил правительству оперативно разработать и анонсировать предложения "о дополнительных ограничениях" на использование программного обеспечения из стран, которые Москва объявила недружественными. Список стран был расширен Кремлем после полномасштабного вторжения российских сил в Украину.

Доклад по вопросу ограничений к 1 сентября подготовит премьер Михаил Мишустин. Решение принято по итогам встречи Путина с российскими бизнесменами 26 мая. На ней президент сообщил, что считает нужным "душить" иностранные сервисы, которые заявили о своем уходе из России, но остались в стране. Речь, к примеру, может идти о Zoom и Microsoft; Путин считает, что их присутствие на рынке мешает развитию отечественного IT-сектора.

Поручение уже принято к исполнению в министерстве цифрового развития. Глава ведомства Максут Шадаев заявил о возможности поэтапного ограничения зарубежных онлайн-сервисов, для которых есть российские аналоги. "Президент сказал - будем душить", - уточнил он.

В пятницу первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил популярному мессенджеру WhatsApp "готовиться к уходу с российского рынка". По его словам, он "с очень большой долей вероятности попадет в список ПО, подлежащего ограничениям".

"WhatsApp в целом самый популярный сервис во многих странах и в том числе в РФ. По популярности это сервис №1. Как и у всех сервисов, конечно, у него есть определенные обязанности в соответствии с законами РФ. Все законы должны выполняться", - прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На этом фоне Госдума на пленарном заседании 22 июля может рассмотреть в третьем чтении законопроект о штрафах до 5 тыс. рублей "за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов включенных в соответствующий перечень, в том числе с помощью VPN".

Кто придет на смену?

Заменить иностранное ПО призваны российские инновации. В июне Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера МАХ. Как сообщал ранее Максут Шадаев, сервис планируется развивать на базе платформы от VK.

Max позиционируют как национальный аналог китайского WeChat с функцией звонков, чатов. Его планируется тесно интегрировать с электронными государственными услугам. Считается, что в перспективе новинка должна снизить зависимость россиян иностранных платформ, таких как WhatsApp и Telegram.

Наблюдатели не исключают, что власти могут ограничить их работу, чтобы создать искусственную популярность новому мессенджеру. Беспокойство вызывают и потенциальные нарушения приватности пользователей в системе МАХ.

На состоявшемся весной форуме "Телеком Будущего 2025" участники особо отметили нехватку в России квалифицированных кадров, особенно инженеров, на фоне стремительного развития технологий связи.