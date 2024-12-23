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Это будет нелегкий мандат для будущего правительства: президент Румынии переназначил премьер-министром Марчела Чолаку

Euronews 23 декабря, 2024 14:52

Мир 0 комментариев

Scanpix/Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS

Президент Румынии назначил главой правительства действующего премьер-министра Марчела Чолаку. Проевропейские политики видят в этом выход из политического кризиса, разразившегося после отмены судом результатов последних президентских выборов, сообщает "Евроньюз".

Президент Румынии Клаус Йоханнис назначил премьер-министром действующего главу правительства, лидера Социал-демократической партии (СДП) Марчела Чолаку, которого выдвинула правящая парламентская коалиция.

Марчел Чолаку работает в кресле премьера с июня 2023 года. Теперь он должен будет представить парламенту состав и программу нового правительства. После этого его утвердят депутаты.

Аналитики видят в назначении тактический шаг, с помощью которого действующие проевропейские власти Румынии пытаются уменьшить популярность ультраправых националистов.

Этой осенью в стране разгорелся политический кризис: Конституционный суд страны аннулировал результаты президентских выборов, в первом туре которых победил критик НАТО и ЕС Кэлин Джорджеску. Судьи посчитали, что в выборы вмешалась Москва.

"Это будет нелегкий мандат для будущего правительства. Мы осознаем, что находимся в середине глубокого политического кризиса. Это также кризис доверия, и эта коалиция стремится вернуть доверие граждан, доверие народа", — подчеркнул Марчел Чолаку в своем заявлении в понедельник.

Ожидается, что в состав новой правящей коалиции кроме СДП войдут правоцентристская Национал-либеральная партия (НЛП), Демократический союз венгров Румынии (ДСВР) и парламентская фракция национальных меньшинств.

Партии уже договорились о выдвижении на новых президентских выборах общего проевропейского кандидата. Дата голосования пока не назначена.

"Каждая из сторон, подписавших это политическое соглашение, поняла сигнал, посланный румынами во время всеобщих выборов", — отметил Марчел Чолаку.

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