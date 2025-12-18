Президент провозгласил закон о госбюджете на следующий год (ЦИФРЫ)

Правительство одобрило госбюджет на 2026 год 14 октября, а Сейм утвердил его 4 декабря.

Доходы бюджета на следующий год запланированы в размере 16,1 млрд евро, расходы - в размере 17,9 млрд евро, а бюджетный дефицит планируется на уровне 3,3% от валового внутреннего продукта.

По сравнению с бюджетом 2025 года в следующем году бюджетные доходы будут на 944,6 млн евро, а расходы - на 804,3 млн евро больше. Рост бюджетного дефицита по сравнению с прогнозируемым в этом году дефицитом в размере 2,9% в основном обусловлен значительным увеличением финансирования для обороны и безопасности.

Приоритетами бюджета на следующий год являются безопасность государства, поддержка семей с детьми и образование. Для этих целей предусмотрено дополнительное финансирование в размере 693,5 млн евро.

С учетом геополитической ситуации на укрепление безопасности в следующем году дополнительно планируется направить 448,3 млн евро.

Дополнительное финансирование в размере 94,8 млн евро в 2026 году предусмотрено для поддержки семей с детьми, а для обеспечения доступности качественного образования и реализации новой модели финансирования "Программа в школе" - 45 млн евро. Еще 105,4 млн евро планируется направить на другие мероприятия, в том числе в сфере здравоохранения.

Президент также провозгласил сопровождающие госбюджет законы, в том числе о повышении в следующем году акцизного налога на некоторые товары - алкоголь, табачные изделия, безалкогольные и энергетические напитки.

Также провозглашены поправки к законам, предусматривающие со следующего года увеличение поддержки семей с детьми, изменения в законе о налоге на добавленную стоимость о введении пониженной ставки налога на ряд основных продуктов питания и поправки, которые с 2027 года предусматривают поэтапные изменения системы пенсий за выслугу.

Как агентству ЛЕТА сообщила представитель "Latvijas vēstnesis" Зелтите Казленока, с 1 января 2026 года в силу вступят 127 нормативных правовых актов, а 108 актов утратят силу.

