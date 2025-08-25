Президент Польши хочет уравнять «бандеровскую» символику с нацистской и советской

Речь идет о ежемесячных выплатах в 800 злотых (около 190 евро) за каждого ребенка в возрасте до 18 лет. По мнению Навроцкого, это пособие должны получать только те украинцы, которые работают в Польше.



Эти же поправки предполагали продление статуса временной защиты для украинцев до 4 марта 2026 года. Законопроект направлен на доработку.



Навроцкий также предложил закрепить в законодательстве лозунг "остановить бандеровщину" и приравнять "бандеровскую символику" к символике нацизма и советского коммунизма.



"Чтобы искоренить российскую пропаганду и построить польско-украинские отношения, основанные на подлинном партнерстве, взаимном уважении и взаимной чуткости, считаю необходимым включить в законопроект четкий лозунг: остановить бандеровщину", — заявил президент.



В середине августа Навроцкий уже предлагал запретить красно-черный "бандеровский флаг". Поводом для этого стал концерт белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве, на котором была замечена символика УПА (Украинской повстанческой армии; в России признана экстремистской и запрещена, а в Польше ее обвиняют в причастности к убийствам поляков).1