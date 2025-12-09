Президент Литвы получил письмо от Трампа: что же в нём?

«Я получил письмо от президента США Дональда Трампа, и поскольку оно адресовано мне лично, я не могу раскрывать его подробности, но его настрой очень благоприятен для Литвы», — сказал глава государства в понедельник телевидению LRT.

«Прежде всего, в нём говорится о том, что Литва является стратегическим партнёром, что она демонстрирует стратегическое партнёрство с Соединёнными Штатами Америки во всех своих действиях и является лидером в реализации 5-процентной программы расходов на оборону. И этот настрой действительно позволяет нам рассчитывать на сохранение внимания Соединённых Штатов Америки к нашей стране», — сказал он.

Как писало агентство BNS, в проекте бюджета следующего года правительство запланировало выделить на оборону 4,8 млрд евро или 5,38% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

На Гаагском саммите НАТО в июне этого года Североатлантический совет принял декларацию, в которой члены НАТО обязались к 2035 году выделять на оборону и безопасность не менее 5% ВВП.

Ранее Трамп заявлял, что Европа тратит на оборону слишком мало.

Кроме того, в Литве находится более тысячи американских военнослужащих.

Однако в настоящее время Вашингтон пересматривает присутствие своих сил в Европе, а Литва стремится сохранить или увеличить американский контингент в стране.

По словам Науседы, в письме упоминается размещение батальона США в стране.

«Вопросы размещения американских сил на европейском уровне не раскрыты, но говорится, что Литва — поскольку это было моё обращение к нему — это страна, которая очень серьёзно относится к национальной программе размещения батальона США, программе поддержки принимающей страны, и это не останется незамеченным для США», — сказал президент.