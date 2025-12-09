Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Президент Литвы получил письмо от Трампа: что же в нём?

Редакция PRESS 9 декабря, 2025 12:01

LETA

Литовский президент Гитанас Науседа сообщил, что получил письмо от президента США Дональда Трампа, в котором хозяин Белого дома положительно оценивает усилия Литвы по увеличению оборонных расходов, что вселяет надежду на сохранение внимания Вашингтона.

«Я получил письмо от президента США Дональда Трампа, и поскольку оно адресовано мне лично, я не могу раскрывать его подробности, но его настрой очень благоприятен для Литвы», — сказал глава государства в понедельник телевидению LRT.

«Прежде всего, в нём говорится о том, что Литва является стратегическим партнёром, что она демонстрирует стратегическое партнёрство с Соединёнными Штатами Америки во всех своих действиях и является лидером в реализации 5-процентной программы расходов на оборону. И этот настрой действительно позволяет нам рассчитывать на сохранение внимания Соединённых Штатов Америки к нашей стране», — сказал он.

Как писало агентство BNS, в проекте бюджета следующего года правительство запланировало выделить на оборону 4,8 млрд евро или 5,38% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

На Гаагском саммите НАТО в июне этого года Североатлантический совет принял декларацию, в которой члены НАТО обязались к 2035 году выделять на оборону и безопасность не менее 5% ВВП.

Ранее Трамп заявлял, что Европа тратит на оборону слишком мало.

Кроме того, в Литве находится более тысячи американских военнослужащих.

Однако в настоящее время Вашингтон пересматривает присутствие своих сил в Европе, а Литва стремится сохранить или увеличить американский контингент в стране.

По словам Науседы, в письме упоминается размещение батальона США в стране.

«Вопросы размещения американских сил на европейском уровне не раскрыты, но говорится, что Литва — поскольку это было моё обращение к нему — это страна, которая очень серьёзно относится к национальной программе размещения батальона США, программе поддержки принимающей страны, и это не останется незамеченным для США», — сказал президент.

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

