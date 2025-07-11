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Преследовать русских теперь несложно, так как общество это принимает: цитаты с пикета в поддержку Романенко

Редакция PRESS 11 июля, 2025 10:49

Новости Латвии 0 комментариев

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Во вторник, 8 июля, в Риге у здания Верховного суда состоялась акция протеста "За свободу активистов", участники которой протестовали в том числе против выдворения гражданина РФ Владислава Романенко, который долгое время проживал в Латвии, сообщили агентству LETA организаторы мероприятия.

Напомним, Романенко был включён в «чёрный список» за «распространение коммунистических идей, противоречащих Конституции, за связь с иностранными экстремистскими организациями и деятельность, угрожающую национальной безопасности и общественному порядку Латвии. Департаменте государственной безопасности (СГБ, VDD) не стали подробно объяснять причины высылки, сославшись на государственную тайну.

Во время пикета пятеро активистов выступили с критикой латвийских органов государственной безопасности, чьи действия активисты расценивают как попытки запугать, наказать или воспрепятствовать гражданским инициативам в Латвии. Некоторые из пришедших символически заклеили рты скотчем в знак солидарности с активистами, чья деятельность в Латвии ограничена, и держали плакаты с надписями: «Моего друга депортировали за критическое мышление», «Латвия хочет активной молодёжи, активная молодёжь хочет свободы» и «Свобода слова — одно из основных прав человека».

А соосновательница центра Maiznīca и партнерша Романенко Дарта Треймане отметила, что по ее мнению, в нынешней ситуации преследовать русских несложно, так как общество это принимает.

 «Три года назад, после 13-летнего отсутствия, я вернулась в Латвию. […] Поначалу я была приятно удивлена ​​тем, насколько Латвия развилась, стала более открытой, свободной и, следовательно, более сильной. Но, к сожалению, чем больше я занималась здесь активизмом, тем быстрее эта иллюзия рассеивалась. Акции протеста отменяют всего за день. Нам не разрешают использовать определённые лозунги и слова. Одно за другим против активистов возбуждают административные дела за шарф, футболку, медицинскую маску и флаг. Нам чинят препятствия, чтобы мы не могли создать объединение. За нами шпионит Служба государственной безопасности, потому что мы выступаем против геноцида и говорим о книгах, фильмах и идеологии. Нас судят. Нас наказывают. Нас депортируют», - заявила она.

"Мы хотим напомнить людям, что если кто-то русский - это еще не означает, что его можно просто так выслать из Латвии", - подчеркнула Треймане.

Всего в мероприятии приняли участие около 90 человек, и организаторы выразили решимость продолжить свою работу, чтобы Владислав Романенко смог вернуться в Латвию, сообщает satori.lv.

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