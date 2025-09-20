Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Предприниматель Улдис Бикис: надо быть морально готовыми к войне с соседом

tv3.lv 20 сентября, 2025 09:50

0 комментариев

У государства и общества должен быть чёткий план, как действовать при разных сценариях угрозы. "Чтобы мы существовали, у нас должно быть объединяющее общество, надо противостоять злу", - такой комментарий на портале tv3.lv в подкасте Piķis un ģēvelis! дал председатель совета Latvijas finieris и вице-президент Конфедерации работодателей Улдис Бикис.

Он назвал геополитическую ситуацию обострённой и заявил, что закрытие границ - это не только теоретическая возможность, а и реальный инструмент для обеспечения безопасности.

"Конечно, нужно реагировать. Думаю, увы, в данный момент риторика и действия соседней страны свидетельствует о том, что мы идём на обострение конфликта. Мы должны сократить эти потоки. Мы должны быть морально готовы, честно говоря, в том числе и к военным действиям между странами ЕС и нашим соседом. Мы должны укреплять сами себя. В первую очередь мы должны формировать ясные и понятные действия", - считает Бикис.

Он заявил, что в таких обстоятельствах важна не только готовность армии, но и укрепление системы гражданской обороны. "Моя Латвия - моя ответственность", - подчеркнул Бикис, призвав каждого осознать свою роль в кризисной ситуации.

"Мы сами должны понимать, что и как мы будем делать. Не все стоят на фронте, но фронт нужно поддерживать. Это означает, что мы должны понимать, что будем делать в тылу. Мы должны понимать, как должна измениться риторика и описания процесса, что будет делать армия. Мы должны верить, что наши окопы надо будет рыть не в своей стране, а в соседней. И надо определить границу в другом месте, поскольку иначе быть не может", - убеждён он.

По словам Бикиса, предприятиям необходимо не только продолжать производство и обеспечивать доходы от экспорта, но и подготовиться к практическому участию в гражданской обороне. Это означает и составление списков ресурсов, и участие работников в необходимом обучении.

Особую роль в этом процессе играют самоуправления, которые должны стать основой для устойчивости общества и координации в кризисных условиях. Бикис признал, что многие самоуправления уже взяли эту роль на себя, но необходимо это ещё более усилить и расширить.

Обновлено: 11:00 20.09.2025
Госбезопасность ЛР: ты виноват лишь в том, что хочется мне…
Sfera.lv 31 минуту назад
Латвия: что-то случилось – снижают налоги?
Sfera.lv 1 час назад
Латвия: русскую прессу убьют, но не сегодня – латышскую пощадили, но это пока
Sfera.lv 1 час назад
Литва: выхода из тупика пока нет
Sfera.lv 2 часа назад
Надо знать: что укрепит иммунитет
Sfera.lv 3 часа назад
Эстония: когда откроется мост
Sfera.lv 5 часов назад
«Лекарства — это не конфеты» — Индра Дрейка о рисках привычки
Bitnews.lv 17 часов назад
Госкомпании отдадут до 90% прибыли в бюджет Латвии
Bitnews.lv 19 часов назад

Латышский язык только на бумаге? Размышления учительницы о реформе

10:51

0 комментариев

Хотя официально все учебные заведения перешли на латышский язык, по наблюдениям родителей, общение учителей с детьми во многих случаях всё же происходит на русском языке, в частности, во время экскурсий.

В Латвии всё больше несовершеннолетних беременных; специалисты рекомендуют вернуть уроки здоровья

10:13

0 комментариев

На конференции "Когда ребёнок ждёт ребёнка" (Kad bērns gaida bērnu) специалисты в разных областях подняли вопрос о необходимости поддержки для несовершеннолетних беременных. В Латвии каждый год у десятков и сотен девушек школьного возраста рождаются дети, и эта тенденция не меняется, сообщает 360TV Ziņas.

Силиня: запрос консультаций НАТО — верный шаг со стороны Эстонии

09:22

0 комментариев

Решение Эстонии запросить консультации НАТО после вторжения российских истребителей в воздушное пространство этой страны премьер-министр Латвии Эвика Силиня назвала верным шагом.

«Прилетела фанерка с мотором, и вы справиться не можете?!» Политолог недоумевает

09:04

0 комментариев

Есть одна вещь, которую надо понимать, касающаяся того, о чём всё время говорят: атаки будут гибридными, потому что на танках трудно будет проехать через болота на границе. Дроны иногда опаснее танков, признал политолог Филипп Раевский в эфире программы Ziņu TOP на телеканале TV24.

Российские МиГи 12 минут были в Эстонии. Сегодня

08:52

0 комментариев

Три российских истребителя МИГ-31 в пятницу утром без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом вблизи острова Вайндлоо и провели в нем около 12 минут. У самолетов отсутствовал план полета, они летели с отключенными транспондерами. На момент нарушения у самолетов также отсутствовала двусторонняя радиосвязь со Службой управления воздушным движением Эстонии.

Английский вытесняет латышский среди молодежи: временный тренд или угроза?

08:39

0 комментариев

Исследование Латвийского агентства языка (LVA) показало: английский стал доминирующим языком в виртуальном общении молодежи, говорится в материале LSM.

