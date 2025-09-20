Предприниматель Улдис Бикис: надо быть морально готовыми к войне с соседом

Он назвал геополитическую ситуацию обострённой и заявил, что закрытие границ - это не только теоретическая возможность, а и реальный инструмент для обеспечения безопасности.

"Конечно, нужно реагировать. Думаю, увы, в данный момент риторика и действия соседней страны свидетельствует о том, что мы идём на обострение конфликта. Мы должны сократить эти потоки. Мы должны быть морально готовы, честно говоря, в том числе и к военным действиям между странами ЕС и нашим соседом. Мы должны укреплять сами себя. В первую очередь мы должны формировать ясные и понятные действия", - считает Бикис.

Он заявил, что в таких обстоятельствах важна не только готовность армии, но и укрепление системы гражданской обороны. "Моя Латвия - моя ответственность", - подчеркнул Бикис, призвав каждого осознать свою роль в кризисной ситуации.

"Мы сами должны понимать, что и как мы будем делать. Не все стоят на фронте, но фронт нужно поддерживать. Это означает, что мы должны понимать, что будем делать в тылу. Мы должны понимать, как должна измениться риторика и описания процесса, что будет делать армия. Мы должны верить, что наши окопы надо будет рыть не в своей стране, а в соседней. И надо определить границу в другом месте, поскольку иначе быть не может", - убеждён он.

По словам Бикиса, предприятиям необходимо не только продолжать производство и обеспечивать доходы от экспорта, но и подготовиться к практическому участию в гражданской обороне. Это означает и составление списков ресурсов, и участие работников в необходимом обучении.

Особую роль в этом процессе играют самоуправления, которые должны стать основой для устойчивости общества и координации в кризисных условиях. Бикис признал, что многие самоуправления уже взяли эту роль на себя, но необходимо это ещё более усилить и расширить.