Предлагается экономить на проверках здоровья и на бумаге: рабочая группа по сокращению бюрократии

На заседании группы представители министерств, бизнеса и негосударственных организаций решили упростить требования к обязательным проверкам здоровья. В сферах, где люди работают с продуктами питания или в закрытых помещениях, а также с детьми и молодежью планируется сохранить прежнюю периодичность медицинских проверок, в то время как в других сферах эти требования будут пересмотрены, чтобы облегчить административное бремя и для работодателей, и для работников.

Рабочая группа также постановила содействовать более широкому использованию предприятиями электронных услуг и электронных адресов, чтобы не дублировать информацию в бумажном виде. Также группа обсудила ряд процессов, которые необходимо упростить для облегчения реализации проектов на средства из фондов ЕС при поддержке Altum. Например, планируется упростить содержание соответствующих правил Кабинета министров, стандартизировать формы заявок, разработать единые шаблоны и шире использовать уже имеющиеся у госучреждений данные не только при подаче заявок на проекты, но и во время их реализации, что позволит сократить частоту подачи различных отчетов.