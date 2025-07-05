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Праздник песни и танца школьников начался; призывают вывешивать флаги всю неделю и работать удалённо (1)

© LETA 5 июля, 2025 12:58

Новости Латвии 1 комментариев

В честь XIII Праздника песни и танца школьной молодежи Латвии к латвийским самоуправлениям обращен призыв вывешивать государственные флаги начиная с субботы и до окончания следующей недели, о чем агентство LETA информировал комитет действия праздника песни.

Устроители праздника призывают рижские госучреждения, муниципальные учреждения и частные предприятия в праздничную неделю, особенно с 9 по 11 июля, по возможности организовать удаленную работу.

Начиная с субботы, когда в Риге состоятся первые большие концерты - танцевальная постановка Viedvasara, вплоть до 13 июля, когда по столице пройдет шествие участников праздника и отзвучит заключительный концерт TE-AUST на Большой эстраде в Межапарке, по улицам Риги будут курсировать дополнительно более 820 автобусов. Так как ожидаются большие пробки, организаторы праздника предупреждают, что в пути на работу и с работы придется провести больше времени, чем обычно. Поэтому комитет действия призывает выполнять на дому те работы, которые можно полноценно выполнить в удаленном режиме.

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