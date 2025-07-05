Устроители праздника призывают рижские госучреждения, муниципальные учреждения и частные предприятия в праздничную неделю, особенно с 9 по 11 июля, по возможности организовать удаленную работу.

Начиная с субботы, когда в Риге состоятся первые большие концерты - танцевальная постановка Viedvasara, вплоть до 13 июля, когда по столице пройдет шествие участников праздника и отзвучит заключительный концерт TE-AUST на Большой эстраде в Межапарке, по улицам Риги будут курсировать дополнительно более 820 автобусов. Так как ожидаются большие пробки, организаторы праздника предупреждают, что в пути на работу и с работы придется провести больше времени, чем обычно. Поэтому комитет действия призывает выполнять на дому те работы, которые можно полноценно выполнить в удаленном режиме.