Правительство пугает и само пугается роста цен

Редакция PRESS 10 сентября, 2025 11:28

Латышские СМИ 0 комментариев

Неблагоприятные погодные условия в Латвии и рост цен на мировых рынках дают правительству удобный повод объяснять резкое подорожание продуктов. Но сотни тысяч госслужащих и работников бюджетной сферы ждут от государства большего, чем оправданий, — они ждут повышения зарплат.

Неделя началась с публикации официальных данных ЦСУ: в августе цены в Латвии были на 4,1% выше, чем год назад. Для сравнения, средняя инфляция в еврозоне в августе составила всего 2,1%. В Эстонии рост цен был ещё быстрее — 6,1%, в Хорватии 4,6%, в Словакии 4,4%, а в Литве — 3,6%. В Латвии же ситуация выглядит особенно болезненно: государство жалуется на скупость банков в кредитовании и одновременно оправдывается погодой.

Главный фактор инфляции — рост цен на продукты. С начала года в Латвии наблюдаются частые и обильные дожди, что контрастирует с засухами прошлых лет. Минфин заявил: «Урожай овощей и зерновых в этом году можно оценить как плохой, что повлияет на рост цен в ближайшие месяцы». Ссылаются и на данные ФАО: мировые цены на продукты  питания с начала года выросли в среднем на 6,7%, главным образом из-за мяса, молока и масла.

Минэкономики использовала августовские данные, чтобы похвалить так называемый «меморандум о стабилизации цен». В отчёте подчеркнули, что в августе удалось зафиксировать снижение цен на некоторые продукты по сравнению с июлем. Однако по сравнению с августом 2024 года цены всё равно остались выше.

За рост в годовом выражении снова пришлось винить погоду, которая подтолкнула цены вверх сильнее, чем меморандум тянул их вниз: «Динамику цен на продукты продолжал определять рост мировых цен по отдельным категориям, а также местные сезонные и погодные факторы, сокращающие предложение и тормозящие характерное для сезона снижение цен», — говорится в объяснениях.

Иначе говоря, эффект меморандума оказался слабее воздействия дождливого лета. Там, где никаких меморандумов не было, например, в Эстонии или Литве,  похожие погодные условия в августе также привели к росту цен относительно июля либо не позволили ценам опуститься

Председатель Совета Латвийской федерации продовольственных предприятий Инара Шуре прогнозирует относительную стабильность цен до конца года: «Если не будет новых потрясений на рынках энергии, сырья и логистики, резких скачков ожидать не стоит». Но оговорка остаётся: осень и международная торговля могут внести свои коррективы.

Сами фермеры настроены куда менее оптимистично. Вице-председатель «Крестьянского сейма» Майра Дзелзкалейя-Бурмистре отметила: «Использовать редкие сухие часы для уборки урожая могут только хозяйства, у которых есть собственная техника». Из-за дождей качество зерновых страдает. По оценкам экспертов, лишь 10% урожая зимней пшеницы пригодны для хлебопечения, остальное уйдёт на корм скоту. «Пекарям придётся снова изобретать способы, как испечь хороший хлеб из такого зерна», — говорит директор Ассоциации пекарей Гунта Дука.

Особенно тяжёлое положение с картофелем — «вторым хлебом» Латвии. Во многих местах урожай погиб: клубни сгнили в воде или пострадали от болезней. Даже собранный картофель быстро портится на складах. Фермеры вынуждены продавать некачественные клубни по низким ценам. Если статистика зафиксирует это в расчётах, инфляция временно снизится, но зимой цены могут взлететь.

Схожие проблемы с овощами: не вызревают тыквы, задерживается уборка гороха. Пчеловоды тоже недовольны. «Если обычно семья даёт 30–50 кг мёда, то в этом году в ряде районов — лишь 5–10 кг», — говорит председатель Союза пчеловодов Валтерс Брусбардиc.

Тем не менее Курземе и Земгале пережили дожди легче, чем Видземе и Латгалия. Через Лиепайский порт продолжается экспорт зерна, и Латвия не выпадет из списка экспортёров. В мире цены на пшеницу колеблются около 200 евро за тонну, что ниже, чем в 2022 году, но и падение умеренное: газ подешевел в 10 раз, а зерно — всего вдвое.

Окончательные последствия для доходов латвийских фермеров станут ясны только через месяц. «Нужно дождаться реальных данных, чтобы понять, хватит ли доходов хозяйствам на удобрения, кредиты и личные расходы», — пояснил председатель Совета сотрудничества сельхозорганизаций Гунтис Гутманис.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

