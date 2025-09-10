Правительство пугает и само пугается роста цен

Неделя началась с публикации официальных данных ЦСУ: в августе цены в Латвии были на 4,1% выше, чем год назад. Для сравнения, средняя инфляция в еврозоне в августе составила всего 2,1%. В Эстонии рост цен был ещё быстрее — 6,1%, в Хорватии 4,6%, в Словакии 4,4%, а в Литве — 3,6%. В Латвии же ситуация выглядит особенно болезненно: государство жалуется на скупость банков в кредитовании и одновременно оправдывается погодой.

Главный фактор инфляции — рост цен на продукты. С начала года в Латвии наблюдаются частые и обильные дожди, что контрастирует с засухами прошлых лет. Минфин заявил: «Урожай овощей и зерновых в этом году можно оценить как плохой, что повлияет на рост цен в ближайшие месяцы». Ссылаются и на данные ФАО: мировые цены на продукты питания с начала года выросли в среднем на 6,7%, главным образом из-за мяса, молока и масла.

Минэкономики использовала августовские данные, чтобы похвалить так называемый «меморандум о стабилизации цен». В отчёте подчеркнули, что в августе удалось зафиксировать снижение цен на некоторые продукты по сравнению с июлем. Однако по сравнению с августом 2024 года цены всё равно остались выше.

За рост в годовом выражении снова пришлось винить погоду, которая подтолкнула цены вверх сильнее, чем меморандум тянул их вниз: «Динамику цен на продукты продолжал определять рост мировых цен по отдельным категориям, а также местные сезонные и погодные факторы, сокращающие предложение и тормозящие характерное для сезона снижение цен», — говорится в объяснениях.

Иначе говоря, эффект меморандума оказался слабее воздействия дождливого лета. Там, где никаких меморандумов не было, например, в Эстонии или Литве, похожие погодные условия в августе также привели к росту цен относительно июля либо не позволили ценам опуститься

Председатель Совета Латвийской федерации продовольственных предприятий Инара Шуре прогнозирует относительную стабильность цен до конца года: «Если не будет новых потрясений на рынках энергии, сырья и логистики, резких скачков ожидать не стоит». Но оговорка остаётся: осень и международная торговля могут внести свои коррективы.

Сами фермеры настроены куда менее оптимистично. Вице-председатель «Крестьянского сейма» Майра Дзелзкалейя-Бурмистре отметила: «Использовать редкие сухие часы для уборки урожая могут только хозяйства, у которых есть собственная техника». Из-за дождей качество зерновых страдает. По оценкам экспертов, лишь 10% урожая зимней пшеницы пригодны для хлебопечения, остальное уйдёт на корм скоту. «Пекарям придётся снова изобретать способы, как испечь хороший хлеб из такого зерна», — говорит директор Ассоциации пекарей Гунта Дука.

Особенно тяжёлое положение с картофелем — «вторым хлебом» Латвии. Во многих местах урожай погиб: клубни сгнили в воде или пострадали от болезней. Даже собранный картофель быстро портится на складах. Фермеры вынуждены продавать некачественные клубни по низким ценам. Если статистика зафиксирует это в расчётах, инфляция временно снизится, но зимой цены могут взлететь.

Схожие проблемы с овощами: не вызревают тыквы, задерживается уборка гороха. Пчеловоды тоже недовольны. «Если обычно семья даёт 30–50 кг мёда, то в этом году в ряде районов — лишь 5–10 кг», — говорит председатель Союза пчеловодов Валтерс Брусбардиc.

Тем не менее Курземе и Земгале пережили дожди легче, чем Видземе и Латгалия. Через Лиепайский порт продолжается экспорт зерна, и Латвия не выпадет из списка экспортёров. В мире цены на пшеницу колеблются около 200 евро за тонну, что ниже, чем в 2022 году, но и падение умеренное: газ подешевел в 10 раз, а зерно — всего вдвое.

Окончательные последствия для доходов латвийских фермеров станут ясны только через месяц. «Нужно дождаться реальных данных, чтобы понять, хватит ли доходов хозяйствам на удобрения, кредиты и личные расходы», — пояснил председатель Совета сотрудничества сельхозорганизаций Гунтис Гутманис.