LAT
Пн, 23. Марта
Правительство приукрасило свои достижения: что обещали — что сделали?

Новости Латвии

Год назад обществу был представлен план "рестарта" правительства, в котором были выделены четыре приоритета: безопасность, поддержка семей, экономический рост и сокращение бюрократии на 25%. Уже тогда, анализируя раздел об экономическом росте, можно было сделать вывод, что в нем нет никаких новых элементов, все они уже были начаты и запланированы ранее.

Что касается сокращения бюрократии на 25%, то текущий уровень не был зафиксирован, поэтому неясно, как измерить поставленную цель. Если цель неизмерима, то возможности ее достижения кажутся сомнительными.

В разделе об экономическом росте отмечены четыре приоритета: запуск Центра искусственного интеллекта в Латвии; разработка норм для ссудно-сберегательных обществ, чтобы обеспечить доступ к финансированию для предпринимателей, особенно в регионах; упрощенный и более дешевый процесс рефинансирования для юридических лиц; увеличение на 20% объема инвестиций, привлекаемых Латвийским агентством инвестиций и развития.

Правительство отметило выполнение всех этих пунктов, за исключением упрощения и удешевления рефинансирования для предприятий, которое все еще находится в стадии реализации.

"Некоторые задачи, отмеченные как выполненные, на самом деле по-прежнему находятся на начальной стадии. Самый важный вопрос для общества - это не формальное выполнение целей, а то, насколько эффективно принятые решения будут реализованы на практике и позволят ли они достичь намеченных результатов. Это можно объективно оценить только со временем", - говорит экономист "SEB banka" Дайнис Гашпуйтис.

При этом он отмечает, что, учитывая разногласия между коалиционными партиями, любой прогресс в принятии решений сам по себе может считаться достижением и шагом вперед. В то же время остаются задачи, которые давно назрели, такие как более активное и последовательное развитие рынка капитала.

Комментарии (2)

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они не ищут «лучший вариант».

