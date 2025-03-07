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Поворот очень неприятный: профессор Тайванс о новой угрозе Европе

Редакция PRESS 7 марта, 2025 08:48

Латышские СМИ 0 комментариев

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«Поворот в мировых событиях очень неприятен, - говорит политический комментатор, профессор Латвийского университета Леонс Тайванс в интервью программе "Nra.lv sarunas".

"Наряду с экспансией ислама появилась новая угроза для Европы. То, что происходит сейчас, я расцениваю как предательство, или, как сказал Джон Болтон, бывший советник Дональда Трампа, что-то не так с умственными способностями президента США.

Но я скажу как историк: к этому давно шли. США по-прежнему считаются самой крупной и мощной сверхдержавой в мире, со значительным ВВП, превышающим показатели Китая, Европы и России. Но, несмотря на это экономическое превосходство, США переживают упадок целой эпохи.

Это происходит по двум причинам. Первая причина - изменение демографической ситуации, поскольку примерно половиной населения теперь стали те эмигранты, которые делают население Америки менее гомогенным. Как мне кажется, сформировались две группы населения, одна из которых представляет старую Америку - добытчиков, а другая - новую Америку - транжир.

Вторая причина - утрата экономического превосходства США по мере того, как Китай наступает на пятки со своими инновациями и объемами", - объясняет Тайванс.

По его мнению, США переживает закат одной эпохи, но и начало другой. Сейчас США принимают решения бросить Европу, как свою "провинцию", и сосредоточиться на гонке с Китаем. Центр политики сместился с Атлантического океана и Тихий.

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Комментарии (0) 17 реакций
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