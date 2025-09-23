Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 23. Сентября Завтра: Vanda, Veneranda, Venija
Доступность

«Потом не жалуйтесь»: Польша заявила, что будет сбивать самолёты России над НАТО

© Deutsche Welle 23 сентября, 2025 15:26

Важно 0 комментариев

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с предупреждением в адрес Москвы на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в понедельник. "Мы знаем, что вы не уважаете международное право и не умеете жить в мире со своими соседями", - сказал польский министр.

Польша предупредила Россию, что та не должна "жаловаться", если ее самолеты или ракеты будут сбиты над территорией НАТО, на фоне возросшей напряженности в связи с недавними воздушными вторжениями Москвы.

Выступая в понедельник на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что у него есть "одна просьба к российскому правительству".

"Если очередная ракета или самолёт без разрешения, намеренно или по ошибке, войдут в наше воздушное пространство и будут сбиты, а их обломки упадут на территорию НАТО, пожалуйста, не приходите сюда жаловаться", - заявил Сикорский. - Вас предупредили".

Заседание СБ ООН было созвано после того, как в пятницу Эстония сообщила, что три российских истребителя вторглись в её воздушное пространство и оставались там в течение 12 минут.

Это произошло чуть больше недели спустя после того, как самолеты НАТО сбили российские беспилотники над Польшей, и вызвало опасения, что развязанная Кремлём война в Украине может перекинуться на другие страны.

"Если очередная ракета или самолёт без разрешения, намеренно или по ошибке, войдут в наше воздушное пространство и будут сбиты, а их обломки упадут на территорию НАТО, пожалуйста, не приходите сюда жаловаться", - заявил Радослав Сикорский, глава МИД Польши. 

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила на заседании СБ ООН, что "безрассудные действия Москвы рискуют привести к прямой вооруженной конфронтации между НАТО и Россией".

"Наш североатлантический союз является оборонительным, но не питайте иллюзий, мы готовы защищать небо и территорию НАТО", - сказала Купер.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отверг прозвучавшие в адрес его страны обвинения.

"Любые события немедленно интерпретируются в антироссийском ключе, мысль о том, что война с Россией неизбежна, яростно вбивается в головы европейских обывателей", - заявил Полянский.

В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на пресс-конференции, что его страна будет сбивать самолеты, которые вторгаются в ее воздушное пространство без разрешения.

"Мы примем решение сбивать летающие объекты, если они нарушат нашу территорию и пролетят над Польшей - это не обсуждается", - сказал он.

Во вторник союзники по Организации североатлантического договора проведут официальные консультации по просьбе Эстонии в соответствии со статьей 4 договора НАТО.

В начале месяца Польша также прибегла к этому механизму после того, как российские беспилотники вторглись в ее воздушное пространство, что побудило НАТО начать миссию "Восточный дозор" для усиления обороны.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 16:40 23.09.2025
Заморозки и грозы: Латвию ждёт холодная и ветреная среда
Bitnews.lv 2 часа назад
«Не готовы платить больше»: жители Латвии о санкциях против России
Bitnews.lv 2 часа назад
Новый омбудсмен Палкова: «Я буду защищать права независимо от языка»
Bitnews.lv 2 часа назад
Почему Латвия не признаёт Палестину? Ответ МИД в преддверии заседания ООН
Bitnews.lv 2 часа назад
«Это не случайность»: жители Иманты встревожены горящими машинами
Bitnews.lv 2 часа назад
Закрытие польско-белорусской границы парализовало транзит в Россию
Bitnews.lv 2 часа назад
Испания: неправильный сигнал
Sfera.lv 2 часа назад
Германия: облава на нелегалов в сфере общепита
Sfera.lv 3 часа назад

Жители в ужасе: из канализации хлынула красно-бурая жижа

Важно 16:28

Важно 0 комментариев

Несколько жителей Цесиса столкнулись с неприятной ситуацией — на их участки на улице Лигатнес потекли красновато-бурые сточные воды.

Несколько жителей Цесиса столкнулись с неприятной ситуацией — на их участки на улице Лигатнес потекли красновато-бурые сточные воды.

Читать
Загрузка

Гамбург должен закрыть двери перед Силиней: Андрей Козлов

Важно 16:27

Важно 0 комментариев

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и не доступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и не доступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

Читать

Почувствуйте разницу: мэр Даугавпилса хвастается самым низким в Латвии тарифом на отопление

Новости Латвии 16:21

Новости Латвии 0 комментариев

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в социальных сетях похвастался тем, что в его городе в этот отопительный сезон цены на тепло не вырастут. И таким образом тариф на отопление в Даугавпилсе станет самым низким во всей Латвии.

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в социальных сетях похвастался тем, что в его городе в этот отопительный сезон цены на тепло не вырастут. И таким образом тариф на отопление в Даугавпилсе станет самым низким во всей Латвии.

Читать

Получили моральную травму: люди выбегали с самого дорогого в истории спектакля театра «Дайлес»

Важно 16:11

Важно 0 комментариев

19 сентября в театре "Дайлес" состоялась премьера новой постановки «Оракул» польского режиссёра Лукаша Тварковского. Уже сообщалось, что общая стоимость спектакля превысила 500 000 евро. Юрис Жагарс отметил, что это самая технически сложная постановка театра «Дайлес» и, возможно, одна из самых дорогих в истории латвийского театра. Однако не всех она впечатлила и соцсети разразились критикой.

19 сентября в театре "Дайлес" состоялась премьера новой постановки «Оракул» польского режиссёра Лукаша Тварковского. Уже сообщалось, что общая стоимость спектакля превысила 500 000 евро. Юрис Жагарс отметил, что это самая технически сложная постановка театра «Дайлес» и, возможно, одна из самых дорогих в истории латвийского театра. Однако не всех она впечатлила и соцсети разразились критикой.

Читать

Полицейским выдадут юбки: новая форма для стражей порядка

Новости Латвии 16:10

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник правительство одобрило поправки в правила, предусматривающие для полицейских введение головного убора нового дизайна — фуражки с козырьком, а также новой части формы — юбки.

Во вторник правительство одобрило поправки в правила, предусматривающие для полицейских введение головного убора нового дизайна — фуражки с козырьком, а также новой части формы — юбки.

Читать

Едешь через границу? Плати! Вводятся новые правила

Важно 15:45

Важно 0 комментариев

С 15 октября этого года водители транспортных средств, которые собираются пересекать внешнюю границу Латвии, будут обязаны регистрировать время, дату и пункт пересечения в электронной очереди. В настоящее время регистрация в очереди обязательна только для грузовых автомобилей полной массой свыше 3500 кг, пересекающих внешнюю сухопутную границу. Это делают пограничники.

С 15 октября этого года водители транспортных средств, которые собираются пересекать внешнюю границу Латвии, будут обязаны регистрировать время, дату и пункт пересечения в электронной очереди. В настоящее время регистрация в очереди обязательна только для грузовых автомобилей полной массой свыше 3500 кг, пересекающих внешнюю сухопутную границу. Это делают пограничники.

Читать

«Культурная война»: Европа считает, что Трамп её унижает

Мир 15:41

Мир 0 комментариев

Дональд Трамп пытается навязать ЕС свою политическую повестку дня, говорится в докладе Европейского совета по международным отношениям. В документе используется термин "культурная война".

Дональд Трамп пытается навязать ЕС свою политическую повестку дня, говорится в докладе Европейского совета по международным отношениям. В документе используется термин "культурная война".

Читать