Посол США во Франции открыто обвинил власти страны в непротивлении антисемитизму

В заявлении, опубликованном в воскресенье вечером, французский МИД сообщил, что вызвал Чарльзя Кушнера (между прочим, он отец зятя президента США Дональда Трампа), на встречу в понедельник в связи с «неприемлемыми» обвинениями, которые «нарушают международное право, в частности обязанность не вмешиваться во внутренние дела государств».

Вызов посла — это официальный дипломатический инструмент, используемый принимающей страной для выражения своего неодобрения. В заявлении Франции говорится, что обвинения Кушнера «не соответствуют уровню трансатлантических отношений между Францией и США и доверию, которое должно быть между ними».

В открытом письме Кушнера, опубликованном в воскресенье в Wall Street Journal, отмечается «глубокая озабоченность посла США резким ростом антисемитизма во Франции и недостаточными мерами, принимаемыми вашим правительством для борьбы с ним».

«У президента Трампа и у меня есть еврейские дети и внуки, — написал Кушнер. - Я знаю, как он относится к антисемитизму».

Антисемитские инциденты усилились во Франции после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последовавшей за ним войны в Газе.

На вопрос, разделяет ли Госдепартамент мнение Кушнера о том, что Франция не делает достаточно для борьбы с антисемитизмом, его первый заместитель официального представителя Томми Пиготт ответил в электронном письме: «Да, мы поддерживаем его комментарии. Посол Кушнер является представителем правительства США во Франции и отлично справляется со своими обязанностями по продвижению национальных интересов США».

Письмо Кушнера последовало за решением Франции признать палестинское государство, которое продвигает Макрон в преддверии Генеральной Ассамблеи ООН в следующем месяце. Это вызвало бурную реакцию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который заявил, что это «подливает масла в огонь антисемитизма во Франции».