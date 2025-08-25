Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Посол США во Франции открыто обвинил власти страны в непротивлении антисемитизму

Редакция PRESS 25 августа, 2025 12:10

Париж с гневом отреагировал на открытое письмо Чарльза Кушнера, в котором он обвинил французское правительство в бездействии в связи с ростом преступлений на почве ненависти и в недостаточных мерах по борьбе с растущим антисемитизмом в стране, пишет Politico.

В заявлении, опубликованном в воскресенье вечером, французский МИД сообщил, что вызвал Чарльзя Кушнера (между прочим, он отец зятя президента США Дональда Трампа), на встречу в понедельник в связи с «неприемлемыми» обвинениями, которые «нарушают международное право, в частности обязанность не вмешиваться во внутренние дела государств».

Вызов посла — это официальный дипломатический инструмент, используемый принимающей страной для выражения своего неодобрения. В заявлении Франции говорится, что обвинения Кушнера «не соответствуют уровню трансатлантических отношений между Францией и США и доверию, которое должно быть между ними».

В открытом письме Кушнера, опубликованном в воскресенье в Wall Street Journal, отмечается «глубокая озабоченность посла США резким ростом антисемитизма во Франции и недостаточными мерами, принимаемыми вашим правительством для борьбы с ним».

«У президента Трампа и у меня есть еврейские дети и внуки, — написал Кушнер. - Я знаю, как он относится к антисемитизму».

Антисемитские инциденты усилились во Франции после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последовавшей за ним войны в Газе.

На вопрос, разделяет ли Госдепартамент мнение Кушнера о том, что Франция не делает достаточно для борьбы с антисемитизмом, его первый заместитель официального представителя Томми Пиготт ответил в электронном письме: «Да, мы поддерживаем его комментарии. Посол Кушнер является представителем правительства США во Франции и отлично справляется со своими обязанностями по продвижению национальных интересов США».

Письмо Кушнера последовало за решением Франции признать палестинское государство, которое продвигает Макрон в преддверии Генеральной Ассамблеи ООН в следующем месяце. Это вызвало бурную реакцию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который заявил, что это «подливает масла в огонь антисемитизма во Франции».

Обновлено: 13:55 25.08.2025
«Оптимистичной картины не вырисовывается»: евродепутат Зиле о долгах наших тяжких и политике Силини

Важно 13:48

Важно 0 комментариев

Сократить расходы или повысить налоги? Куда ведёт страну в финансовом плане правительство Силини? На эти вопросы в передаче TV24 «Неделя. Post Scriptum» пытался ответить вице-президент Европейского парламента Робертс Зиле (Нацблок).

Цель — затруднить открытие филиалов прокремлевских СМИ: Pietiek о сомнительном семинаре с сомнительными экспертами

Важно 13:40

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Н. Андерсонс обратил внимание читателей на рекламу семинара для представителей самоуправлений, который будут вести люди, в теме не разбирающиеся. Да и сама тема к самоуправлениям не сильно относится. Так что все это похоже на схему по отмыванию денег. 

Вэнс: Трампу нужно еще 6 месяцев, чтобы убедить Путина завершить войну

Мир 13:40

Мир 0 комментариев

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что завершение войны в Украине может занять от трех до шести месяцев, однако Москва уже пошла на «значительные уступки». Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

На деньги уже не обменяют? Странная идея с депозитными стаканами опечалила народ

Важно 13:34

Важно 0 комментариев

Эгилс посетил столичное мероприятие и в процессе купил в палатке бургер и напиток в депозитном стакане, а когда пришёл возвращать стакан, выяснилось, что деньги за него не отдадут, а вместо этого выдадут жетон, который можно будет обменять на стакан снова на следующем мероприятии, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

На создание имиджа Латвии ушло 6 миллионов евро. Результат неизвестен

Новости Латвии 13:15

Новости Латвии 0 комментариев

Стример iShowSpeed стал ярким эпизодом в истории формирования имиджа Латвии, однако встреча с блогером была лишь малой частью усилий, которые страна в последние годы вкладывает в эту сферу. С 2019 года на создание имиджа выделено почти 5,85 млн евро, сообщает передача De facto. Эффективность этих вложений пока никто не оценил.

Минимальная зарплата в 2026 году определена в 780 евро. Стоит ли ожидать роста?

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Ещё в 2024 году в Латвии были согласованы изменения в налоговой политике и рост минимальной заработной платы на ближайшие годы. В 2025 году она увеличилась с 700 до 740 евро, в 2026-м должна вырасти до 780 евро, с 2027 года — до 820 евро, а с 2028-го — до 860 евро в месяц. 

На стихах столько заработала? Какие накопления задекларировала Ланга

Важно 12:47

Важно 0 комментариев

Идейная вдохновительница движения дерусификаторов, поэтесса и депутат Рижской жумы от Нацблока Лиана Ланга в своей декларации о доходах за прошлый год указала накопления в безналичной форме в размере в общей сложности 28 416 евро и 15 524 норвежские кроны (1299 евро).

