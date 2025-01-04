Последствия бурной ночи: десять вызовов на упавшие деревья, сотни клиентов без электричества

Пять вызовов было в Риге и под Ригой, три - в Курземе и два в Земгале. Деревья спилены, проезжая часть дорог приведена в порядок, информирует ГПСС.

По сведениям на сайте АО Sadales tīkls, в субботу около 10:00 больше всего отключений электричества имело место в центральной части Латвии и в Курземе. Всего их было около 150, в том числе 55 - под Ригой, в окрестностях Тукумса и Елгавы, более 50 - в Курземе и около 40 - в окрестностях Бауски и Огре.

Больше всего хозяйств, оставшихся без электричества, - в поселке Пелчи Кулдигского края, где их около десятка.

Дополнение:

По оценке Sadales tīkls, сильный ветер и метель ночью не вызвали обширных перебоев в электроснабжении, но утром в субботу из-за погодных условий электроснабжение было нарушено примерно у 1100 клиентов Sadales tīkls, причем больше всего отключений (около 470 клиентов) - в Кулдигском крае.

Оперативные бригады Sadales tīkls работают над устранением повреждений. Предприятие напоминает: ни в коем случае нельзя приближаться к линиям электропередачи, если на проводах повисли деревья, ветки или видны оборванные провода. О таких опасных ситуациях следует сообщать в Sadales tīkls или в ГПСС.