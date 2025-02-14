Последние дни зимы: в конце месяца начнется потепление

До середины следующей недели временами ожидается снег, облака с моря местами принесут сильные осадки. Ожидается, что больше всего снега выпадет на Курземском побережье и в юго-западной части Видземе, в том числе в столице. Толщина снега местами превысит десять сантиметров.

Согласно нынешним прогнозам, после 20 февраля осадки ожидаются редко, часто будет светить солнце, ветер - с юга.

В самые холодные ночи температура воздуха местами под ясным небом опустится ниже -10 и, возможно, даже ниже -15 градусов. До понедельника, 17 февраля, морозы по всей стране сохранятся и днем, затем максимальная температура воздуха составит -3...+4 градуса, а в последние дни февраля солнце может прогреть воздух до +4...+9 градусов.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха на следующей неделе будет примерно на три градуса ниже нормы, а март ожидается на пару градусов теплее обычного.