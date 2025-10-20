Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
После трагедии в Иманте: покажите документы для аренды самоката

Редакция PRESS 20 октября, 2025 16:10

Бизнес 0 комментариев

Оператор электровелосипедов Ride Mobility ввёл новую систему контроля возраста, требующую загрузки документа и фото лица в реальном времени. Такое решение было принято после трагедии в Иманте, где под поезд попали и погибли две несовершеннолетние девочки, воспользовавшиеся техникой Ride.

Как сообщил исполнительный директор компании Эдгар Якобсонс, с понедельника сервис требует от всех пользователей предъявить удостоверение личности — паспорт, ID-карту, водительские права или вид на жительство. Система автоматически сравнит фотографию в документе с изображением, сделанным пользователем через камеру в момент проверки, чтобы подтвердить, что человеку действительно исполнилось 18 лет.

Стоимость внедрения этой системы компания не раскрывает, называя её коммерческой тайной.

Ранее Ride ограничивала использование транспорта только для совершеннолетних, но проверка сводилась к формальному подтверждению возраста при регистрации. Теперь контроль будет значительно строже: новые пользователи должны пройти верификацию перед первой поездкой, а те, кто уже зарегистрирован, — перед следующей.

В компании считают, что новые правила помогут повысить безопасность и дисциплину среди пользователей.

Напомним, 2 октября Центр по защите прав потребителей (PTAC) распорядился остановить деятельность Ride Mobility после того, как мэр Риги Виестурс Клейнбергс потребовал оценить работу оператора в связи с трагическим инцидентом в Иманте. Несмотря на это, сервис не прекратил деятельность, и теперь PTAC готовит административный штраф — его размер, до 14 000 евро, будет определён 22 октября.

PTAC призывает пользователей — особенно подростков и их родителей — ответственно пользоваться электросамокатами и электровелосипедами, напоминая, что игнорирование правил и возрастных ограничений представляет серьёзную угрозу безопасности.

Компания Ride была зарегистрирована в 2019 году, её уставный капитал составляет 2800 евро. Владельцем является Эдгар Якобсонс. В 2024 году оборот Ride достиг 1,156 млн евро, прибыль — 236 246 евро. В этом году Якобсонс также участвовал в выборах в думу Марупе от партии Jaunā Vienotība («Новое Единство»).

