После 35 всё хуже? Учёные сказали правду — и она не такая, как вы думаете

Редакция PRESS 23 марта, 2026 10:16

Азбука здоровья

«Пик формы — в 35 лет». Звучит как приговор, правда?

Именно к такому выводу пришло многолетнее исследование шведского института Karolinska Institutet. После этого возраста тело начинает постепенно сдавать позиции.

Но дальше начинается самое интересное.

Оказывается, это не значит, что «всё закончено».

Эксперты отмечают: даже если начать тренироваться уже во взрослом возрасте, физическая форма всё равно может заметно улучшиться. В некоторых случаях — на 5–10%.

И это не теория.

Один из тренеров рассказал историю своей матери. В 59 лет она не могла удержать планку. А спустя годы — подтягивания, плавание, гольф и регулярные тренировки.

Звучит как исключение?

На самом деле — нет.

Ключ в том, что многие исследования смотрят на людей, которые тренировались всю жизнь. А если ты начинаешь позже — эффект может быть даже заметнее.

Есть ещё один неожиданный поворот.

Проблема часто не в возрасте, а в образе жизни.

Если тело долго не двигалось — оно просто «привыкает» к этому. И начинает работать под этот режим.

То же самое с осанкой.

«Связи между осанкой и болью нет», — говорит физиотерапевт Алекс Моррелл.
Да, именно так.

Оказывается, дело не в том, как ты сидишь, а в том, сколько времени ты вообще не двигаешься.

Самая простая формула звучит почти слишком просто:

менять положение, двигаться, не залипать в одном состоянии часами.

И вот здесь возникает главный вопрос.

Если можно стать сильнее даже в 60–70 лет —
то, возможно, дело было не в возрасте?

А в том, что мы слишком рано поставили на себе точку.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

