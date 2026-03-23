После 35 всё хуже? Учёные сказали правду — и она не такая, как вы думаете

Именно к такому выводу пришло многолетнее исследование шведского института Karolinska Institutet. После этого возраста тело начинает постепенно сдавать позиции.

Но дальше начинается самое интересное.

Оказывается, это не значит, что «всё закончено».

Эксперты отмечают: даже если начать тренироваться уже во взрослом возрасте, физическая форма всё равно может заметно улучшиться. В некоторых случаях — на 5–10%.

И это не теория.

Один из тренеров рассказал историю своей матери. В 59 лет она не могла удержать планку. А спустя годы — подтягивания, плавание, гольф и регулярные тренировки.

Звучит как исключение?

На самом деле — нет.

Ключ в том, что многие исследования смотрят на людей, которые тренировались всю жизнь. А если ты начинаешь позже — эффект может быть даже заметнее.

Есть ещё один неожиданный поворот.

Проблема часто не в возрасте, а в образе жизни.

Если тело долго не двигалось — оно просто «привыкает» к этому. И начинает работать под этот режим.

То же самое с осанкой.

«Связи между осанкой и болью нет», — говорит физиотерапевт Алекс Моррелл.

Да, именно так.

Оказывается, дело не в том, как ты сидишь, а в том, сколько времени ты вообще не двигаешься.

Самая простая формула звучит почти слишком просто:

менять положение, двигаться, не залипать в одном состоянии часами.

И вот здесь возникает главный вопрос.

Если можно стать сильнее даже в 60–70 лет —

то, возможно, дело было не в возрасте?

А в том, что мы слишком рано поставили на себе точку.