Посланник Трампа: предпосылки для мирного договора между Украиной и Россией могут быть достигнуты до конца года

Отвечая на вопрос, действительно ли российский лидер Владимир Путин во время саммита в Аляске сказал, что хочет мира, Виткофф подтвердил:

«На столе лежит мирное предложение. Он это действительно сказал, и я надеюсь, что он сдержит это обещание».

Ведущий программы также спросил, должна ли Украина уступить территории, которые ещё не заняты российскими войсками.

Виткофф ответил:

«Президент (Трамп) сказал, что единственные, кто может принять такое решение, — это сами украинцы. Это решение президента Зеленского. Для них это вопрос не только земли: они должны понимать, какие будут гарантии безопасности, должны быть уверены, что это никогда не повторится. Они — хранители своего народа».

По его словам, уже работают технические команды, которые готовят основу для будущего соглашения:

«Мы надеемся, что до конца года, а возможно, и гораздо раньше, удастся собрать все элементы для заключения мирного договора».