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Порзиньгис: «Так сильно я еще ни разу в жизни не болел»

© LETA 16 марта, 2025 13:35

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Об этом латвийский баскетболист рассказал в беседе с журналистами после матча, в котором клуб "Бостон Селтикс" одержал победу над "Бруклин Нетс".

В субботу пропустивший восемь игр Порзиньгис вернулся на площадку и заработал 24 очка, что помогло его команде победить со счетом 115:113 (30:27, 33:24, 23:30, 29:32).

Порзиньгис не играл с конца февраля и рассказал следующее о причинах своего отсутствия на площадке:

"Я сильно огорчился, потому что не вполне понял, что это было. Это было какое-то заболевание верхних дыхательных путей, которое перешло в бронхит.

Так сильно, возможно, я в своей жизни еще не болел.

Примерно неделю пробыл дома, а потом была сильная усталость. На самом деле я и сейчас такой. Это немного затянулось, но сейчас я стараюсь вернуться как можно более в лучшей форме".

Попытку вернуться спортсмен предпринимал еще неделю назад, когда у "Бостон Селтикс" был домашний матч с "Лос-Анджелес Лейкерс".

"В день накануне этого я тяжело поработал, однако потом это вернулось - так основательно, что с постели встать не мог. Немного отдохнул и пошел на арену, попробовал пару бросков и почувствовал, что очень ослаб", - продолжил он.

Перед возвращением на площадку было несколько интенсивных тренировок, и, хотя Порзиньгис не полностью восстановился, он чувствовал, что сможет помочь команде.

"Я рассчитывал, что буду играть минут двадцать, но тренер сказал, что в четвертой четверти меня в стороне не оставит. В конце игры получилось вполне приличное время", - пришел к выводу баскетболист, отыгравший более 30 минут.

"Бостон Селтикс" занимает второе место в Восточной конференции (49 побед в 68 играх), "Бруклин Нетс" - 13-е (22 победы в 45 матчах). Клуб из Нью-Йорка станет противником "Селтикс" и в следующей игре - команды встретятся еще раз в Бостоне во вторник.

 

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