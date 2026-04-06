«Пользуйтесь общественным транспортом, говорили они…» В сети жалуются на переполненный поезд

"Vivi, дизельный поезд в Резекне в праздничный день, в субботу накануне Пасхи, сократили с обычных четырёх вагонов до трёх! Как минимум 30 человек в трёхчасовой поездке стоят на ногах!!! Что это такое? Почему? С ума сойти можно!"

Из компании пассажирских железнодорожных перевозок пока никто не отозвался - видимо, у тех, кто ведает соцсетями, сегодня выходной. Зато активно пишут в комментариях люди, в том числе делятся собственным опытом:

- Ой, я читал про вчера, те же самые три вагона, переполнено, всех не взяли. В тамбуре в какой-то момент стояли 11 человек, дальше пройти было невозможно.

- Купите автомашину и катите в Резекне. Лизинг теперь дают даже детям за конфетные бумажки и не слишком хорошую учёбу.

- Эвика Силиня, как насчёт призыва больше пользоваться общественным транспортом?

- Четвёртому вагону тоже нужен выходной!

- Мне повезло в четверг вечером, в Даугавпилс шёл сдвоенный состав. Есть подозрения, что самые большие проблемы будут в понедельник.

- Это "прогрессивно".

- Это чтобы латыш социализировался!

- Ради демографии - поди, минимум три новых латышских семьи вышли из одного поезда.