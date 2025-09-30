Польша задержала фигуранта дела о подрыве «Северных потоков»

Спустя три года после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" полиция Польши задержала второго подозреваемого по этому делу. Адвокат Тимотеуш Папроцкий во вторник, 30 сентября, сообщил телеканалу TVN24 о задержании его подзащитного ранним утром в пригороде Варшавы на основании выданного Германией европейского ордера на арест.

Представитель прокуратуры в Варшаве сообщил агентству dpa, что арест был произведен в Прушкуве на основании европейского ордера на арест. Назвать имя подозреваемого он отказался. По данным RMF24, в скором времени должна начаться процедура экстрадиции задержанного.

Польские СМИ называют задержанного инструктором по дайвингу по имени Wołodymyr Z., полная фамилия не приводится. Речь может идти о Владимире Журавлеве, ордер на арест которого Берлин направил Варшаве в июне 2024 года. Польская прокуратура отказалась арестовывать подозреваемого, сославшись на необходимость изучения данного дела Агентством внутренней безопасности, что привело к конфликту Берлина и Варшавы.

Это уже второй задержанный гражданин Украины по делу о подрыве газопровода. В конце августа в итальянской провинции Римини задержали гражданина Украины Сергея К., подозреваемого в "совершении в составе группы взрыва с использованием взрывчатых веществ", "антиконституционной диверсии", а также "разрушении сооружений", сообщила Федеральная прокуратура Германии.

По ее данным, Сергей К. входил в группу лиц, которые в сентябре 2022 года заложили взрывчатку на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" вблизи датского острова Борнхольм в Балтийском море. Судя по предварительным данным, обвиняемый координировал эту операцию. Для перевозки взрывчатки он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую в море из порта Ростока, полагают следователи. В середине сентября Апелляционный суд в Болонье разрешил экстрадицию К. в Германию. Это решение он оспорит в Кассационном суде Италии.