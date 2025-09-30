Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Польша задержала фигуранта дела о подрыве «Северных потоков»

© Deutsche Welle 30 сентября, 2025 16:50

Мир 0 комментариев

После ареста в Италии первого подозреваемого по делу о взрывах на "Северных потоках" в Польше задержан его предполагаемый сообщник. Его имя официально не разглашается.

Спустя три года после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" полиция Польши задержала второго подозреваемого по этому делу. Адвокат Тимотеуш Папроцкий во вторник, 30 сентября, сообщил телеканалу TVN24 о задержании его подзащитного ранним утром в пригороде Варшавы на основании выданного Германией европейского ордера на арест.

Представитель прокуратуры в Варшаве сообщил агентству dpa, что арест был произведен в Прушкуве на основании европейского ордера на арест. Назвать имя подозреваемого он отказался. По данным RMF24, в скором времени должна начаться процедура экстрадиции задержанного.

Польские СМИ называют задержанного инструктором по дайвингу по имени Wołodymyr Z., полная фамилия не приводится. Речь может идти о Владимире Журавлеве, ордер на арест которого Берлин направил Варшаве в июне 2024 года. Польская прокуратура отказалась арестовывать подозреваемого, сославшись на необходимость изучения данного дела Агентством внутренней безопасности, что привело к конфликту Берлина и Варшавы.

Это уже второй задержанный гражданин Украины по делу о подрыве газопровода. В конце августа в итальянской провинции Римини задержали гражданина Украины Сергея К., подозреваемого в "совершении в составе группы взрыва с использованием взрывчатых веществ", "антиконституционной диверсии", а также "разрушении сооружений", сообщила Федеральная прокуратура Германии.

По ее данным, Сергей К. входил в группу лиц, которые в сентябре 2022 года заложили взрывчатку на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" вблизи датского острова Борнхольм в Балтийском море. Судя по предварительным данным, обвиняемый координировал эту операцию. Для перевозки взрывчатки он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую в море из порта Ростока, полагают следователи. В середине сентября Апелляционный суд в Болонье разрешил экстрадицию К. в Германию. Это решение он оспорит в Кассационном суде Италии.

Обновлено: 21:25 30.09.2025
Переход к обучению только на госязыке: проблемы у каждой третьей школы

Важно 20:54

Важно 0 комментариев

Переход на преподавание только на латышском языке идет по плану в большинстве учебных заведений, но в трети школ выявлены значительные трудности, говорится в отчете Государственной службы качества образования (IKVD) о переходе на «единую школу» в 2024/25 учебном году, сообщает LETA.

Читать

Читать
Загрузка

Правительство увеличивает поборы: за что придется платить больше?

Новости Латвии 20:49

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник, 30 сентября, правительство одобрило предложенные Министерством сообщения изменения в законе о плате за пользование автомобильными дорогами (ALN), направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и дороги, а также на повышение эффективности транспортной системы.

Читать

Читать

В Литве раскрыт секретный сервер ФБР для слежки по всему миру

ЧП и криминал 20:40

ЧП и криминал 0 комментариев

Данные с телефонов шифрованной связи Anom, используемых Федеральным бюро расследований США (ФБР) для отслеживания преступников по всему миру, хранились на сервере в Шяуляй, сообщил во вторник новостной портал 15min.

Читать

Читать

Глава Пентагона: подготовка к войне — «единственная миссия»

Важно 20:32

Важно 0 комментариев

Президент США Трамп и министр обороны Хегсет заявили об идеологическом развороте в армии и возрождении "духа воина". Хегсет призвал готовиться к возможной войне и победе.

Читать

Читать

Народ, собрались! Нужно протестировать прототип мобильного приложения госуслуг

Новости Латвии 20:31

Новости Латвии 0 комментариев

Жителей призывают тестировать прототип мобильного приложения портала госуслуг Latvija.gov.lv, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве цифрового развития (ГАЦР).

Читать

Читать

«Либо коррупция, либо некомпетентность»: огромные деньги потратят на медведей?

Важно 20:26

Важно 0 комментариев

Управление охраны природы в конце сентября объявило открытый конкурс «Мониторинг медведей на 2026–2028 годы». На эти цели выделено 177 000 евро. Объявленный тендер был замечен и активно обсуждается среди пользователей на платформы «X».

Читать

Читать

Рельсов нет, а поезд будет: покупают скоростные составы для Rail Baltica

Бизнес 20:21

Бизнес 0 комментариев

Тендер на закупку поездов для железнодорожного проекта «Rail Baltica» планируется объявить в конце этого года или в начале следующего, сообщила агентству LETA представитель АО «Pasažieru vilciens» (PV) Сигита Паула.

Читать

Читать